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Haşdi Şabi: "ABD Büyükelçiliği’ne yapılan saldırıyla bağlantımız yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 11:07 | Son Güncelleme

Iraklı Şii Haşdi Şabi Güçleri, başkent Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği’ni hedef alan füzeli saldırıyla bağlantısı olmadığını açıkladı.Geçtiğimiz cumartesi akşamı Irak’ın başkenti Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye düzenlenen füzeli saldırıya ilişkin, Haşdi Şabi’den açıklama geldi.

Iraklı Şii Haşdi Şabi Güçleri, başkent Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği’ni hedef alan füzeli saldırıyla bağlantısı olmadığını açıkladı.
Geçtiğimiz cumartesi akşamı Irak’ın başkenti Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye düzenlenen füzeli saldırıya ilişkin, Haşdi Şabi’den açıklama geldi. Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Ali Basri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat’taki korunaklı Yeşil Bölge’de yer alan ABD Büyükelçiliği binasını hedef alan saldırıyı gerçekleştiren gruplarla bağlantısı olmadığını belirterek “Bu gruplar kendilerini temsil ediyor. Haşdi Şabi güçleri hiçbir eylemi üstlenmedi” ifadelerini kullandı.
Bazı tarafların kanıt olmadan saldırılarla ilgili Haşdi Şabi’nin adının karşımasını istediğini vurgulayan Basri, “Haşdi Şabi teşkilatları yöneticileriyle güvenlik güçleri yetkilileri arasında teröre karşı mücadelede yüksek düzeyde iş birliği bulunuyor” dedi.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta 3 Ocak’ta İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis düzenlenen hava saldırısında hayatlarını kaybetmesi Iraklı Şii taraflarınca sert tepkiyle karşılanmış, İran, Irak’taki ABD üslerini bombalarken Iraklı Şii grupları intikam tehdidinde bulunmuştu.
Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısının öldürülmesi ardından ABD Bağdat Büyükelçilik binasına 5 kez roketli saldırı düzenlenmişti.

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