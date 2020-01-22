Haşdi Şabi, ABD saldırısında ölen komutanının yerine yeni isim belirlediği iddiasını yalanladı

İSTANBUL (AA) - Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi, ABD'nin öldürdüğü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in yerine, Ebu Ali el-Basri'nin seçildiği haberinin doğru olmadığını duyurdu.
Haşdi Şabi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Mühendis'in yerine başka birinin seçildiği haberinin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Yerel basında, Haşdi Şabi içindeki en güçlü gruplardan Bedir Tugayları'nın eski komutanlarından Basri'nin, Mühendis'in yerine seçildiği öne sürülmüştü.
Mühendis, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ile, 3 Ocak'ta düzenlenen ABD saldırısında öldürülmüştü.