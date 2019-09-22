HABER

Haşdi Şabi içerisinde İran'a yakın liderin görevi lağvedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 12:03 | Son Güncelleme

Haşdi Şabi içerisinde İran'a yakın liderin görevi lağvedildi

BAĞDAT (AA) - Irak'ta, Haşdi Şabi Kurumunun yapısında yapılan değişikliğe göre, İran'a yakınlığıyla bilinen Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in görevi lağvedildi.

Haşdi Şabi Başkanı Falih Feyyad'ın imzasıyla yayınlanan belgede kurumun yapısında değişiklikler yapıldı.

Buna göre, kurum içindeki tüm atamalar sadece Feyyad'ın yetkisinde bulunuyor. Feyyad'ın imzasıyla çıkan genelgede, Mühendis'in yürüttüğü başkan yardımcılığı görevi lağvedildi.

Mühendis, Haşdi Şabi içerisinde İran'a en yakın komutan olarak biliniyor.

Görevi lağvedilen Mühendis'in bu düzenlemeye itiraz ettiği ifade ediliyor.

- Haşdi Şabi içindeki çekişme

Haşdi Şabi Kurumu Başkanı ve Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Falih Feyyad ile İran'a yakınlığıyla bilinen Ebu Mehdi el-Mühendis arasında iktidar çekişmesi olduğu biliniyor.

İki lider arasındaki çekişme basına da yansımıştı.

Mühendis, 21 Ağustos'ta insansız hava araçlarıyla düzenlenen Haşdi Şabi'ye yönelik saldırılardan açıkça ABD ve İsrail'i sorumlu tutmuş, ancak Kurum Başkanı Feyyad, Mühendis'in açıklamalarının Haşdi Şabi'nin resmi görüşünü yansıtmadığını ifade etmişti.

Esenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılarEsenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılar
Sivas’a mevsimin ilk karı düştüSivas’a mevsimin ilk karı düştü
Otobüste bayılan yolcuyu, sürücü hastaneye götürdüOtobüste bayılan yolcuyu, sürücü hastaneye götürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ebu Mehdi el-Mühendis Haşdi Şabi ırak

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Teröre peş peşe darbe!

Teröre peş peşe darbe!

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz'a ilişkin yeni görüntüler! Kara Kuvvetleri Komutanlığının cephaneliğini böyle yağmaladılar

Kara Kuvvetleri Komutanlığının cephaneliğini böyle yağmaladılar

Antalya'da vatandaşları harekete geçiren görüntü! Jandarmaya haber verdiler

Bu görüntü vatandaşları harekete geçirdi! Her yerde aranıyorlar

Son dakika! Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Teröre peş peşe darbe!

MSB’den son dakika açıklaması: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Teröre ağır darbe

Son dakika: E-5'te trafik kazası! Trafik kilit!

E-5'te feci kaza! Trafik kilit

Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Şafak vakti düğmeye basıldı! Evlere tek tek girildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.