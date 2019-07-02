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"Haşdi Şabi kararnamesiyle güvenlik kontrol altına alınacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 21:18 | Son Güncelleme

"Haşdi Şabi kararnamesiyle güvenlik kontrol altına alınacak"

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Haşdi Şabi'nin bürolarının kapatılmasını içeren kararnameyle, milis grupları ve ülkedeki güvenlik durumunun kontrol altına alınacağını söyledi.

Abdulmehdi, Bağdat'taki haftalık Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Abdulmehdi, Haşdi Şabi'nin bürolarının kapatılmasına ilişkin konuştu.

"Haşdi Şabi gruplarının düzene sokulmasının zamanı geldi." diyen Abdulmehdi, "Haşdi Şabi gruplarından kararnameyi memnuniyetle karşıladıkları yönünde mesajlar aldık. Bu kararnameyle Haşdi Şabi çalışanlarının da hakları garanti altına alınacak ve oradaki gruplarla Irak'taki güvenlik durumunun kontrol altına alınması da sağlanacak." dedi.

Başbakan Abdulmehdi, "Bundan sonra devletin kontrolü dışında hiç kimsede silah bulunmayacak." ifadelerini kullandı.

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı olarak Abdulmehdi, dün Haşdi Şabi ile ilgili bir dizi talimatın yer aldığı askeri kararname yayımlamıştı.

Kararnamede, "Kentlerde ve onun dışındaki bölgelerde Haşdi Şabi'ye bağlı grupların adını taşıyan tüm bürolar kapatılacak. Haşdi Şabi gruplarına bağlı tüm ekonomik bürolar ve askeri kontrol noktaları da kapatılacak." ifadeleri yer almıştı.

- Irak'ın güneyindeki yabancı şirketlerin durumu

Başbakan Abdulmehdi, konuşması sırasında Irak'ın güneyinde çalışan yabancı petrol şirketlerinin güvenliği konusuna da değindi. Yabancı çalışanların bir kısmının iş başı yaptığını dile getiren Abdulmehdi, şunları kaydetti:

"Petrol ve diğer tüm alanlardaki yabancı şirketler güvenli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Onlara yönelik bazı tehditler oldu ancak güvenlik anlamında herhangi olumsuz bir durum yaşanmadı. Şeffaf ve gerçek anlamda güvenlik önlemlerimiz söz konusu."

- Bahreyn Büyükelçiliğine baskın

Bahreyn'in Bağdat Büyükelçiliğine baskın olayında gözaltına alınan 54 kişinin sorgusunun devam ettiğini söyleyen Abdulmehdi, "Binaya girip girmedikleri konusunda emin değilim. Süreçle ilgili sorgulama devam ediyor. Bahreyn Büyükelçiliğinin basılmasının sorumluluğunu üstlenen herhangi bir taraf da yok." dedi.

Iraklı çok sayıda kişi geçen hafta Bahreyn Büyükelçiliğinin bahçesine girerek, Bahreyn'in "Refah için Barış" başlıklı çalıştaya ev sahipliği yapmasını protesto etmişti. Göstericiler, Bahreyn bayrağını indirerek binanın girişine Filistin bayrağı asmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat ırak

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