HABER

Haşdi Şabi örgütü mensubu sınırdan girerken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 12:20 | Son Güncelleme

Samsun polisi, Haşdi Şabi terör örgütü mensubu olduğu iddia edilen Türk vatandaşı bir kişiyi Suriye’den Türkiye’ye girerken silahıyla birlikte yakalattı.

Haşdi Şabi örgütü mensubu sınırdan girerken yakalandı

Samsun polisi, Haşdi Şabi terör örgütü mensubu olduğu iddia edilen Türk vatandaşı bir kişiyi Suriye’den Türkiye’ye girerken silahıyla birlikte yakalattı. Samsun’a getirilen terör örgütü şüphelisi adliyeye sevk edildi.
İddiaya göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk vatandaşı olup daha önce Samsun’da ikamet eden M.C.D.’nin (26) Haşdi Şabi terör örgütü ile bağlantısını tespit etti. Samsun TEM Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu şahıs hakkında yakalama kararı çıkarttı. M.C.D., Suriye’den Hatay sınırından Türkiye’ye giriş yaparken silahıyla birlikte yakalandı.
Samsun’a getirilen M.C.D., Samsun TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

PARTNEROnları hiç böyle görmediniz!Onları hiç böyle görmediniz!
Red Bull Uçuş Günü’nde birinciyi ünlüler belirleyecekRed Bull Uçuş Günü’nde birinciyi ünlüler belirleyecek
Rus askerin kılıcı, 'cezalı' ibaresi ile sergileniyorRus askerin kılıcı, 'cezalı' ibaresi ile sergileniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

Güldür Güldür'den üzen haber!

Güldür Güldür'den üzen haber!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Ankara'da kuyuya düşen 6 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

6 yaşındaki Suriyeli çocuğun korkunç ölümü!

Kuruyemişçide çalışan işçi 13 ay boyunca kasadan para çalmış

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

6 aydır kabusu yaşıyorlar

6 aydır kabusu yaşıyorlar

Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.