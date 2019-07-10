Haşdi Şabi örgütü mensubu sınırdan girerken yakalandı

Samsun polisi, Haşdi Şabi terör örgütü mensubu olduğu iddia edilen Türk vatandaşı bir kişiyi Suriye’den Türkiye’ye girerken silahıyla birlikte yakalattı. Samsun’a getirilen terör örgütü şüphelisi adliyeye sevk edildi.

İddiaya göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk vatandaşı olup daha önce Samsun’da ikamet eden M.C.D.’nin (26) Haşdi Şabi terör örgütü ile bağlantısını tespit etti. Samsun TEM Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu şahıs hakkında yakalama kararı çıkarttı. M.C.D., Suriye’den Hatay sınırından Türkiye’ye giriş yaparken silahıyla birlikte yakalandı.

Samsun’a getirilen M.C.D., Samsun TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

