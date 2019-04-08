Haşdi Şabi PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını engelliyor iddiası

DUHOK (AA) - Irak'ta Haşdi Şabi güçlerinin Musul vilayetine bağlı Sincar ilçesinde yuvalanan terör örgütü PKK'nın ilçeden çıkarılması için Irak ordusunu engellediği ileri sürüldü.

Sincar İlçe Meclisi Başkanı Veyis Nevaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak ordusunun bir süredir terör örgütü PKK ve türevlerinin Sincar'dan çıkarılmasına yönelik çalıştığını ancak bazı güçlerin buna engel oluşturduğunu söyledi.

Örgütün Sincar'dan çıkarılması için Uluslararası Koalisyon güçlerine de talep ilettiklerini belirten Nevaf, "Irak ordusu bir süredir PKK ve türevlerinin Sincar'dan çıkarılması için girişimlerde bulunuyor ancak Haşdi Şabi güçleri buna engel oluyor." diye konuştu.

PKK'nın ilçede nüfuzunu artırdığını vurgulayan Nevaf, örgütün ilçeden çıkarılması için fiili olarak hiçbir adımın atılmadığını dile getirdi.

Örgütün Sincar'da gençleri silah altına aldığını kaydeden Nevaf, "Elde ettiğimiz resmi rakamlara göre, Sincar'da çoğunluğu erkek ve kadınlardan oluşan 3 bin Ezidi genç zorla silah altına alındı ve yaklaşık 100 kişi örgüt tarafından alıkonuldu. Ayrıca aldığımız bilgiye göre, PKK saflarında bulunan bu kişilerin bir kısmı Suriye'de öldürüldü." ifadelerini kullandı.