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Haşdi Şabi PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını engelliyor iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 15:08 | Son Güncelleme

Sincar İlçe Meclisi Başkanı Veyis Nevaf: - "Irak ordusu bir süredir PKK ve türevlerinin Sincar'dan çıkarılması için girişimlerde bulunuyor ancak Haşdi Şabi güçleri buna engel oluyor"

DUHOK (AA) - Irak'ta Haşdi Şabi güçlerinin Musul vilayetine bağlı Sincar ilçesinde yuvalanan terör örgütü PKK'nın ilçeden çıkarılması için Irak ordusunu engellediği ileri sürüldü.

Sincar İlçe Meclisi Başkanı Veyis Nevaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak ordusunun bir süredir terör örgütü PKK ve türevlerinin Sincar'dan çıkarılmasına yönelik çalıştığını ancak bazı güçlerin buna engel oluşturduğunu söyledi.

Örgütün Sincar'dan çıkarılması için Uluslararası Koalisyon güçlerine de talep ilettiklerini belirten Nevaf, "Irak ordusu bir süredir PKK ve türevlerinin Sincar'dan çıkarılması için girişimlerde bulunuyor ancak Haşdi Şabi güçleri buna engel oluyor." diye konuştu.

PKK'nın ilçede nüfuzunu artırdığını vurgulayan Nevaf, örgütün ilçeden çıkarılması için fiili olarak hiçbir adımın atılmadığını dile getirdi.

Örgütün Sincar'da gençleri silah altına aldığını kaydeden Nevaf, "Elde ettiğimiz resmi rakamlara göre, Sincar'da çoğunluğu erkek ve kadınlardan oluşan 3 bin Ezidi genç zorla silah altına alındı ve yaklaşık 100 kişi örgüt tarafından alıkonuldu. Ayrıca aldığımız bilgiye göre, PKK saflarında bulunan bu kişilerin bir kısmı Suriye'de öldürüldü." ifadelerini kullandı.

- Terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığı

Terör örgütü PKK, 1980'li yılların başında Lübnan ve Suriye'deki askeri kamplarını bugün varlık gösterdiği Irak-İran sınırındaki Kandil bölgesine taşımıştı.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in Iraklı Kürt partilere yönelik saldırısını fırsat bilen PKK, sınır hattında meydana gelen boşluğu 1990'a kadar yayılmacı bir politikayla doldurdu.

IKBY'deki hakim iki parti; Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Partisi, 1990'lı yıllarda PKK ile silahlı mücadele ederek örgütü bölgelerinden atmak için girişimlerde bulundu.

Terör örgütü, Ağustos 2014'te de DEAŞ'ın Musul'un Sincar ilçesindeki Ezidilere saldırmasını bahane ederek söz konusu bölgede varlık göstermeye başladı.

Başta IKBY olmak üzere bölge halkının tüm itirazlarına rağmen PKK, hem Sincar hem de Kandil'deki faaliyetlerine devam ediyor.

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Haşdi Şabi Irak ordusu PKK Sincar İlçe Meclisi Başkanı Veyis Nevaf

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