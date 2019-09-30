"Haşdi Şabi saldırılarının arkasında İsrail var"

Tahran-Washington hattındaki gerilime işaret eden Abdulmehdi, "Bölgede savaş tek taraflı olarak çıkabilir. Ancak bunu sonlandırmak zor ve güç olur. Bölgeyi savaştan uzak tutmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

"Suudi Arabistan'ı ziyaret nedenim sükûnete davet etmekti. Zannediyorum ki Suudi Arabistan da barıştan yana. Yemen'deki krizin çözülmesi Körfez'deki tüm krizler için de bir çözüm anahtarı olacaktır. Körfez krizinde taraf olan ilgili tüm ülkeler müzakere ve diyalogdan bahsediyor. Suudi Arabistan ve İran müzakerelere hazır. Körfez'in güvenliğini sağlayan hangi taraf olursa onunla koalisyon içerisinde yer almaya hazırız. Bu koalisyon tüm Körfez ülkelerini kapsamalı."

Abdulmehdi'nin geçen haftaki ziyareti sırasında Riyad yönetimine "İran ile Suudi Arabistan arasında ara buluculuk yapma teklifinde bulunduğu" iddia ediliyor.

