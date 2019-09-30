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"Haşdi Şabi saldırılarının arkasında İsrail var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 16:27 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi: "Yapılan araştırma ve incelemeler, Haşdi Şabi'ye yönelik saldırıların arkasında İsrail'in olduğunu gösteriyor" "Yemen'deki krizin çözülmesi Körfez'deki tüm krizler için de bir çözüm anahtarı olacaktır"

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye ait karargah ve silah depolarına düzenlenen saldırılardan İsrail'i sorumlu tuttu.

Abdulmehdi, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, Haşdi Şabi'ye yönelik hava saldırılarına ilişkin, "Yapılan araştırma ve incelemeler, Haşdi Şabi'ye yönelik saldırıların arkasında İsrail'in olduğunu gösteriyor." dedi.

- "Bölgede savaş tek taraflı olarak çıkabilir"

ABD ile İran arasında yaşanan gerginliğin savaşa dönüşmesi konusundaki endişesini dile getiren Abdulmehdi, bölgede İsrail dışında kimsenin savaş istemediğini söyledi.

Tahran-Washington hattındaki gerilime işaret eden Abdulmehdi, "Bölgede savaş tek taraflı olarak çıkabilir. Ancak bunu sonlandırmak zor ve güç olur. Bölgeyi savaştan uzak tutmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

- "Suudi Arabistan ve İran müzakerelere hazır"

Irak Başbakanı Abdulmehdi, 6 gün önce Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Abdulmehdi, şöyle konuştu:

"Suudi Arabistan'ı ziyaret nedenim sükûnete davet etmekti. Zannediyorum ki Suudi Arabistan da barıştan yana. Yemen'deki krizin çözülmesi Körfez'deki tüm krizler için de bir çözüm anahtarı olacaktır. Körfez krizinde taraf olan ilgili tüm ülkeler müzakere ve diyalogdan bahsediyor. Suudi Arabistan ve İran müzakerelere hazır. Körfez'in güvenliğini sağlayan hangi taraf olursa onunla koalisyon içerisinde yer almaya hazırız. Bu koalisyon tüm Körfez ülkelerini kapsamalı."

Abdulmehdi'nin geçen haftaki ziyareti sırasında Riyad yönetimine "İran ile Suudi Arabistan arasında ara buluculuk yapma teklifinde bulunduğu" iddia ediliyor.

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ABD Haşdi Şabi ırak Irak Başbakan Adil Abdulmehdi İRAN Suudi Arabistan Yemen

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