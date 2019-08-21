Haşdi Şabi, üslerine yönelik saldırılardan ABD'yi sorumlu tuttu

İSTANBUL (AA) - Irak'taki Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, üslerine yönelik saldırılardan ABD'yi sorumlu tutarak, İsrail'e ait 4 insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan üzerinden Irak'a geldiğini iddia etti.

Mühendis, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Haşdi Şabi'nin askeri üslerine yönelik 19 Temmuz'dan bu yana gerçekleştirilen saldırıların ilk ve tek sorumlusunun ABD güçleri olduğunu ileri sürdü. Mühendis, bugünden itibaren yaşanacaklardan da yine ABD'nin sorumlu tutulacağını ifade etti.

Kendilerini ve üslerini korumanın dışında başka bir seçeneklerinin bulunmadığını belirten Mühendis, bunun için de ellerindeki mevcut silahların dışında gelişmiş silahlar kullanabilecekleri uyarısında bulundu.

İsrail'e ait 4 insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan üzerinden ABD'nin Irak'taki filosuna bu yıl dahil edildiğini öne süren Mühendis, İHA'ların Irak'ın askeri karargahları üzerinde uçtuğunu iddia etti.

Haşdi Şabi'nin mühimmat deposunun bulunduğu Şuheda, Eşref, Sakr ve Beled üslerine, 19 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında hava saldırıları düzenlenmişti.