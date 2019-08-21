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Haşdi Şabi, üslerine yönelik saldırılardan ABD'yi sorumlu tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 18:32 | Son Güncelleme

Irak'taki Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, üslerine yönelik saldırılardan ABD'yi sorumlu tutarak, İsrail'e ait 4 insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan üzerinden Irak'a geldiğini iddia etti

İSTANBUL (AA) - Irak'taki Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, üslerine yönelik saldırılardan ABD'yi sorumlu tutarak, İsrail'e ait 4 insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan üzerinden Irak'a geldiğini iddia etti.

Mühendis, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Haşdi Şabi'nin askeri üslerine yönelik 19 Temmuz'dan bu yana gerçekleştirilen saldırıların ilk ve tek sorumlusunun ABD güçleri olduğunu ileri sürdü. Mühendis, bugünden itibaren yaşanacaklardan da yine ABD'nin sorumlu tutulacağını ifade etti.

Kendilerini ve üslerini korumanın dışında başka bir seçeneklerinin bulunmadığını belirten Mühendis, bunun için de ellerindeki mevcut silahların dışında gelişmiş silahlar kullanabilecekleri uyarısında bulundu.

İsrail'e ait 4 insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan üzerinden ABD'nin Irak'taki filosuna bu yıl dahil edildiğini öne süren Mühendis, İHA'ların Irak'ın askeri karargahları üzerinde uçtuğunu iddia etti.

Haşdi Şabi'nin mühimmat deposunun bulunduğu Şuheda, Eşref, Sakr ve Beled üslerine, 19 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında hava saldırıları düzenlenmişti.

Londra'dan yayımlanan Suudi Arabistan destekli Şarkulevsat gazetesi de Batılı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin, ABD ve Rusya'dan aldığı onayla Irak'taki İran'a ait silah ve füze depolarına saldırılar düzenlediğini yazmıştı.

- İsrail'in hedefindeki Haşdi Şabi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaptığı açıklamada, Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedeflerin geçen ay İsrail tarafından vurulduğu imasında bulunmuştu.

Tel Aviv'in temmuz ayında Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedefleri vurduğu yönündeki iddialara ilişkin soruya Netanyahu, "İran hiçbir yerde dokunulmaz değildir." şeklinde cevap vererek, söz konusu saldırının arkasında İsrail ordusunun olduğunu ima etmişti.

İsrail'in, 19 Temmuz'da F-35 uçağıyla Irak'ın Salahaddin ilindeki Amirli Askeri Kampı, 28 Temmuz'da da başkent Bağdat'ın kuzeydoğusundaki bir askeri kampta İran'ın füze rampalarının bulunduğu depoyu vurduğu iddia edilmiş, İsrail makamlarından ise bu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

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Haşdi Şabi ırak

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