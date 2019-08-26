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Haşdi Şabi'den "sessiz kalmayacağız" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 16:27 | Son Güncelleme

Irak'ta Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, üslerine yönelik hava saldırılarına sessiz kalmayacaklarını açıkladı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, üslerine yönelik hava saldırılarına sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında konuşan Mühendis, Irak'ın Suriye sınırındaki Kaim ilçesinde Haşdi Şabi'ye ait cephaneliğe düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Saldırıdan İsrail'i sorumlu tutan Mühendis, "Açık bir füze saldırısıydı. Atılan füzelerin kalıntılarına ulaştık. Füzenin nereden geldiğini inceliyoruz. Karargahımızı hedef alan saldırıya karşı sessiz kalmayacağız." dedi.

Haşdi Şabi'ye yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Mühendis, şöyle devam etti:

"Biz ABD'ye, Haşdi Şabi olarak tüm teşkilatımızla Irak hükümetine ve silahlı kuvvetler komutanlığına ait olduğumuzu söylüyoruz ve buna (saldırı) sessiz kalmayacağız."

Mühendis, ayrıca söz konusu saldırı karşısında "hükümet ve meclisin sorumlu davranması" çağrısında bulundu.

- Resmi soruşturma açılsın çağrısı

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasr Koalisyonundan hava saldırılarına dair yapılan yazılı açıklamada da Haşdi Şabi'ye yönelik saldırılara tepki gösterilmişti.

Açıklamada, Irak merkezi hükümetine saldırılara ilişkin resmi soruşturmanın başlatılması ve sonucunun da kamuoyuyla paylaşılması çağrısı yapılmıştı.

- "İHA'lar Ürdün üzerinden geldi" iddiası

Irak yerel medyasına konuşan güvenlik kaynakları da dün Irak'ın Suriye sınırına yakın Kaim ilçesindeki Haşdi Şabi araçları ve cephaneliğini vuran İHA'ların Ürdün üzerinden Irak hava sahasına girdiğini ileri sürdü.

Haşdi Şabi'nin mühimmat deposunun bulunduğu, Şuheda, Eşref, Sakr, Beled ve Kaim'deki üslerine, 19 Temmuz-25 Ağustos tarihlerinde hava saldırıları düzenlendi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, önceki gün yaptığı açıklamada, hava saldırısına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini, ülkedeki sorunların çözümü için yasalara başvurulacağını belirtti.

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Ebu Mehdi Mühendis Haşdi Şabi saldırı

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