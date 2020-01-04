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  4. Haşdi Şabi'ye ikinci hava saldırısı: 6 kişi öldü

Haşdi Şabi'ye ikinci hava saldırısı: 6 kişi öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 04.01.2020 03:44 | Son Güncelleme

IRAK'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan konvoya hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

DIŞ HABERLER,(DHA) - IRAK'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan konvoya hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda 6 komutanın öldüğü öğrenildi.

Bağdat'ın kuzeyindeki Taci bölgesinde Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan bir konvoya gece saatlerinde hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Olayda 6 Haşdi Şabi komutanının yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bazı Irak televizyonları da saldırıyı doğruladı.

PATLAMA SESLERİ VE ALEVLER CEP TELEFONUNDA

Öte yandan, saldırı ile ilgili sosyal medyaya düşen bir görüntü dikkat çekti. Hava saldırısı sırasında, art arda güçlü şekilde patlamalar meydana geliyor ve alevler yükseliyor.

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