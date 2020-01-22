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Haşdi Şabi'yi bölgelerinde istemeyen Musullular Erbil'deki BM ofisi önünde eylem yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 19:36 | Son Güncelleme

Haşdi Şabi'yi bölgelerinde istemeyen Musullular Erbil'deki BM ofisi önünde eylem yaptı

ERBİL (AA) - Irak'ın Musul vilayetindeki etnik ve dini azınlıklar, İran destekli Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin bölgelerinden çıkarılması için Erbil'deki Birleşmiş Milletler (BM) ofisi önünde eylem düzenledi.

BM ofisi önünde bir araya gelen göstericiler, "Musul ovasında Iraklı Kürt, Arap, Türkmen, Şahbak, Ezidi ve Hristiyanlar arasında barışçıl yaşama evet", "BM, mezhepçi Haşdi Şabi milislerini bölgemizden çıkarmanı talep ediyoruz" ve "Haşdi Şabi milisleri Musul'dan uzak tutulmalı" pankartları taşıdı.

AA muhabirine konuşan Musul'un Kürt sakinlerinden Muhammed Osman, "Amacımız Haşdi Şabi'nin bölgemizden ve İran'ın da Irak'tan çekilmesidir. Çünkü Irak milislerin yuvasına dönüştü." ifadelerini kullandı.

Haşdi Şabi milislerinin keyfi uygulamalarına maruz kaldıklarını dile getiren Osman, "Mesela, milisler lokantada yemek yiyor ve ücret ödemeden çıkıyor. Kimsenin ses çıkarması mümkün değil, çünkü yargı dahil her şey onların elinde." iddiasında bulundu.

Musul Araplarından Raid Muhammed Salih ise Haşdi Şabi'nin halka saldırılarda bulunduğunu öne sürerek, "İç göçmenler bölgelerine dönmekten korkuyor. Onların dediği olmazsa iç göçmenler terör yasasının 4'üncü maddesine göre gözaltına alınıyor." dedi.

Etnik ve dini unsurların avukatı Iyad Kakayi de Musullu göstericilere destek verdi. Haşdi Şabi'den dolayı iç göçmenlerin evlerine dönemediğini söyleyen Kakayi, "BM'den söz konusu güçlerin bölgeden uzaklaştırılması talep ediliyor. Bunların yerine Iraklı güçler ve Peşmerge'nin konuşlandırılması isteniyor." diye konuştu.

- Haşdi Şabi Ekim 2016'dan beri Musul'da

Irak'taki en yüksek dini otorite Ali es-Sistani, terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te Irak'ın üçte birini ele geçirmesi üzerine Haşdi Şabi'nin kurulması yönünde fetva çıkarmıştı.

Çoğunlukla İran destekli Şii milis grupların yer aldığı Haşdi Şabi, Ekim 2016'da Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonuna katılmıştı.

Irak güvenlik güçlerinin Temmuz 2017'de Musul'u DEAŞ'tan geri alınmasına rağmen Haşdi Şabi'ye bağlı gruplar vilayetin farklı bölgelerinde konuşlanmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
BM Erbil ırak Musul

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