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"Haseke Hapishanesinin Kontrolu Yeniden Elimizde"

26.01.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye Demokratik Güçleri sözcüsü, Haseke'de bulunan El Sina hapishanesinin kontrolunu tam olarak ele geçirdiklerini, tüm IŞİD militanlarının teslim olduğunu açıkladı

"Haseke Hapishanesinin Kontrolu Yeniden Elimizde"

Kürtler'in liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri'nin sözcüsü Ferhat Şami, paylaştığı Twitter mesajında, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de bulunan El Sina hapishanesinin kontrolunu tam olarak ele geçirdiklerini, geri kalan tüm IŞİD militanlarının teslim olduğunu açıkladı.

Yetkililer, Perşembe günü IŞİD militanlarının hapishanedeki örgüt mensuplarını özgürlüklerine kavuşturmak için düzenledikleri saldırı sonrasında en az 200 tutuklu militanın ve 30 güvenlik görevlisinin öldüğünü bildirdi.

Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDF) açıklamasında, SDF güçlerinin ABD askerlerinin de desteğini alarak Pazartesi günü hapishaneye düzenledikleri baskın sırasında çapraz ateşte kalan 859 çocuk ve gençle ilgili herhangi bir ayrıntı yer almadı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşları, kalabalık hapishanede yaklaşık 5 bin tutukluyla beraber yaşayan çocukların akıbetine ilişkin kaygı duyduklarını ifade etti.
Çocuklar, 2019 yılında IŞİD'in Suriye'deki son kalesine ABD'nin desteğiyle düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı.

El Sina, SDF'nin aralarında zorunlu askeri hizmetten kaçan ve Kürt yönetimine karşı protesto düzenledikleri için tutuklanan Arap çocuk ve gençlerin de bulunduğu binlerce kişiyi gözaltında tuttuğu en büyük hapishane.

İnsan Hakları İzleme örgütü (HRW), SDF'nin, IŞİD'le bağlantıları olduğundan şüphelenilen yaklaşık 12 bin erkeği ve erkek çocuğunu gözaltında tuttuğunu, bunların 2 ila 4 bininin 50 ülkeden gelen yabancılar olduğunu kaydediyor.

HRW ve diğer hak örgütleri, tutukluların kalabalık hapishanelerde, insanlık dışı koşullarda tutulduğunu kaydediyor.
Kürt milislerse bu suçlamaları reddediyor.

Son yıllardaki toplu gözaltılar, Kürt güçlerini ırk ayrımcılığı yapmakla suçlayan Arap aşiretlerini giderek daha çok öfkelendiriyor. Kürtler ise ırk ayrımcılığı yaptıkları yönündeki iddialara karşı çıkıyor.

Kürtler'in liderliğindeki güçler ayrıca şüpheli militanların aile fertleri olan 60 bin Suriyeli ve yabancı kadınla çocuğu da yaşam şartlarının insanlık dışı olduğu kamplarda gözaltında tutuyor.
Çatışmalar, hapishane civarındaki bölgelerde yaşayan çoğu kadın ve çocuk 45 binden fazla kişinin evlerini terk etmelerine yol açtı.

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