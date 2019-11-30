Haseke suya kavuştu, Resulayn hâlâ elektriksiz

ANKARA, (DHA)- SURİYE'de Resulayn şehrinde terör örgütü YPG/PKK'nın bölgeyi terk ederken yaptığı tahribatlar sonucu zarar gören Allouk Su İstasyonu'nda bulunan kuyular, Türkiye'nin girişimleriyle çalışır hâle getirildi. Ancak Haseke'den Resulayn'a kasıtlı olarak elektrik verilmediği belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK'nın bölgeyi terk ederken yaptığı tahribatlar sonucu zarar gören tesislerden birinin de Resulayn'da bulunan Allouk Su İstasyonu olduğu, bu kapsamda Haseke ve Tel Tamir'de yaşayan yaklaşık 450 bin kişinin su ihtiyacının uzun zamandır karşılanmadığı bildirilmişti. Türkiye'nin girişimleri sonucu Allouk Su İstasyonu'nda bulunan kuyuların çalışır duruma getirilmesiyle, Haseke ve Tel Tamir bölgesinde yaşayan Suriyelilerin su ihtiyacının 10 gündür tam kapasiteyle karşılandığı öğrenildi. Ayrıca Resulayn bölgesinde yaşayan halkın elektrik ihtiyacının Haseke'de bulunan trafo marifetiyle giderilmesinin kasıtlı olarak gerçekleştirilmediği belirtildi.

Bu duruma tepki gösteren yerel meclis yetkilileri, insanlıktan nasibini almamış PKK/YPG terör örgütünün, Haseke'de etkisinin devam ettiğini ve onlara destek veren ülkelerin, örgütün gerçek yüzünü göremediğini ya da görmek istemediklerini belirterek, her fırsatta başkalarına insan hakları dersi verme çabasında olan bu ülkelerin, PKK/YPG'li terörislere desteğini çekmeleri gerektiğini ifade etti.

