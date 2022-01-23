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Haseke’de IŞİD Militanlarıyla Şiddetli Çatışmalar

23.01.2022 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye’nin kuzeydoğusunda Haseke’de IŞİD militanlarının örgüt üyelerinin bulunduğu cezaevine saldırmasıyla başlayan çatışmalar Perşembe gününden beri devam ediyor. IŞİD’e karşı bölgedeki Kürt güçlere Amerika da havadan destek sağlıyor

Haseke’de IŞİD Militanlarıyla Şiddetli Çatışmalar

Suriye’nin kuzeydoğusunda Haseke’de IŞİD militanlarının örgüt üyelerinin bulunduğu cezaevine saldırmasıyla başlayan çatışmalar Perşembe gününden beri devam ediyor. IŞİD’e karşı bölgedeki Kürt güçlere Amerika da havadan destek sağlıyor.

Savunma Bakanlığı Pentagon Amerika liderliğindeki koalisyonun hava operasyonları düzenlediğini doğruladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price örgütün cezaevindeki militanları serbest bırakmak için bir yıldır çaba harcadığını belirtti.

Haseke’deki cezaevinde 3500 IŞİD şüphelisi tutuluyor. Bunlardan bazılarının lider kadrosundan olduğu belirtiliyor.

Ghwayran cezaevine yönelik saldırı örgütün yaklaşık üç yıl önceki mağlubiyetinin ardından gerçekleştirdiği en etkili saldırılardan biri.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, çatışmalar sırasında cezaevinden kaçan yüzlerce IŞİD militanının yeniden yakalandığını ama bazılarının hala firari olduğunu belirtti.

Kürt güçler cezaevini kuşatmış durumda ve yakın bölgelerin kontrolü için militanlarla çatışıyorlar. Bölge halkının evlerini terkettiği belirtiliyor.

Bölgedeki kaynaklar yaklaşık 90 IŞİD militanının öldüğünü, Kürt güçlerden yaklaşık 50’sinin de hayatını kaybettiğini kaydediyor.

Çatışmalarda sivillerin de hayatını kaybettiği bölgeden gelen bilgiler arasında.

Kürt güçler bölgenin çoğunda kontrolü ele geçirdiklerini kaydederken, cezaevindeki bazı bölümlerde militanların teslim olmayı reddettiği belirtiliyor.

Cezaevinde Avrupa’dan militanların da olduğu kaydediliyor.

Olay, bazılarına göre örgütün hala bir tehdit olduğunu ve bu tür saldırılar düzenleme kapasitesinde olduğunu gösteriyor.

Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan bölgedeki yaşlılar IŞİD’e desteğin son dönemde bölgedeki Arap toplumunda Kürt yönetime karşı hoşnutsuzluk nedeniyle arttığını belirtti.

Reuters’a konuşanlar Kürt yönetimini ayrımcılıkla suçluyor. Bölgedeki Kürt yönetimiyse bunu reddediyor.

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