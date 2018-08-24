Hasene Derneği'nden Lübnan'da kurban yardımı

Almanya merkezli Hasene Dernneği, Lübnan'da ihtiyaç sahiplerine 210 hisse kurban eti dağıttı.

Hasene Derneği adına kurban organizasyonu için Avrupa'dan gelen ekibe başkanlık eden Nizamettin Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vekaletlerini aldıkları 210 hisse kurbanın etlerini Lübnan'daki Suriye ve Filistinli mülteciler ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını belirtti.

Öncelikle başkent Beyrut ve diğer bölgelerdeki mülteci kamplarını ziyaret ederek ihtiyaç sahiplerini tek tek tespit ettiklerini aktaran Özdemir, hiçbir ayırım yapmadan mağdur ve yoksul insanları kurban bağışlarıyla sevindirmeye gayret ettiklerini ifade etti.

Beyrut, Trablus, Beka, Sayda ve Sur'da ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine giderek kurban etlerini teslim ettiklerini dile getiren Özdemir, Hasene Derneği'nin kurban bağışlarından Lübnan'da 2 bin 300 ailenin istifade ettiğini aktardı.

Özdemir ayrıca Hasene Derneği'nin Avrupa'nın farklı ülkelerinden 450 gönüllü ile bu yıl dünyanın 100 ülkesinde kurban bağışı organizasyonu gerçekleştirdiğini kaydetti.

