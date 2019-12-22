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Hasene Vakfı, Kanada'da fakirlere kışlık yardım dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 23:43 | Son Güncelleme

Hasene Vakfı, Kanada'da fakirlere kışlık yardım dağıttı

TORONTO (AA) - Merkezi Almanya’nın Köln kentinde bulunan Hasene Vakfı, Kanada'nın Montreal kentindeki fakir ve evsizlere kışlık yardım dağıttı.

Hasene Vakfı Kanada Temsilcisi Talat İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin en soğuk günlerinin yaşandığını hatırlatarak, "Bize kapılarını açan bu ülkede çok fazla evsiz ve fakir var." dedi.

Fakir ve evsizlere kışlık yardım dağıttıklarını ifade eden İbrahim, yardım çantalarına eldiven, atkı, sağlık malzemeleri ve bir miktar yiyecek koyduklarını belirterek, "Bu insanlar garip. Kimseden bir şey istemezler ama siz verirseniz alırlar. Aynı şehirde yaşayıp, her gün gördüğümüz bu insanlara karşı kayıtsız kalamazdık. Bu dondurucu soğukta bizler evimizde bile üşürken bunlar sokakta yatıyor. Halleri içler acısı." diye konuştu.

Hasene Vakfı’nın 2010'da Almanya’da kurulduğunu ve 100’ün üzerinde ülkede şubeleri bulunduğunu vurgulayan İbrahim, "Kış boyunca Kanada’nın muhtelif kentlerindeki evsiz ve fakirlere yardım dağıtmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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