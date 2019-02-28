KIRŞEHİR (AA) - Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, Türkiye genelinde haşereyle mücadele için yılda 500 milyon liralık harcama yapıldığını söyledi.

Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği "Haşere Mücadele Çalışmalarına Bilimsel Bakış" konferansında konuşan Çetin, haşereyle mücadele konusunun ciddi bir şekilde ele alınmasının önemine işaret etti.

Antalya'da bin 200 personelle, 32 milyon lira harcanarak haşere mücadelesi yapıldığını vurgulayan Çetin, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde yıllık 500 milyon lira haşereyle mücadeleye ayrılıyor. Gün geçtikçe bu sektör büyüyor. Alan büyüyor, sinek sayısı artıyor. Daha doğru, daha çevreci ve daha az maliyetle nasıl yapılır? diye sürekli eğitimlere gidiyoruz. Bu canlılar değişik hastalıkları taşıyabiliyorlar. Hayvancılığın bu bölgede yaygın olduğunu biliyorum. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) konusunda risk altında olanlar besiciler, mezbahada çalışan veterinerler, çobanlar, hayvancılık yapanlardır. Ülkemizde görülmektedir ve maalesef yılda en az 10-15 vatandaşımızı KKKA hastalığı nedeniyle kaybediyoruz. Bundan bir kaç yıl önce bu rakam 50-60'lardaydı."