HABER

Haşhaş tarlaları beyaz ve mor çiçeklere büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 12:30 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde ekimi yapılan ve önemli geçim kaynaklarından biri olan siyah ve beyaz haşhaşın hasat zamanı yaklaştı.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde ekimi yapılan ve önemli geçim kaynaklarından biri olan siyah ve beyaz haşhaşın hasat zamanı yaklaştı. Haşhaş tarlaları beyaz ve mor çiçeklere bürünürken, üretici bu yıl hava şartlarının olumlu geçmesi nedeni ile ürünlerden memnun.
Sandıklı bölgesinde merkez ve 30 mahalle civarında haşhaş üretimi yapılıyor. Haşhaş bitkisinin tohumundan, haşhaş yağı ve hamurlarda kullanılan bitkinin kapsül olarak adlandırılan dış kabuğu ise devlet tarafından alımı yapılarak ilaç sanayinde kullanılıyor.
Hem tohumunun hem de kabuğunun ekonomik değeri olan haşhaş bitkisi hakkında bilgi veren Sorkun Köyü üreticilerinden Mevlüt Tunç, “Afyonkarahisar’ımızın simgesi olan haşhaşlarımız çiçek açmış durumda. Bu açan çiçekler ile birlikte Afyonkarahisar’ımızın köyleri aynı zamanda Afyonsporun renkleri olan mor ve beyaza bürünmüş durumda. Her yıl bu dönemde Afyonlar yani haşhaşlar çiçek açmaktadır. Beyaz haşhaşın çiçekleri beyaz renkte, siyah haşhaşın çiçekleri de mor renkte açmaktadır. Her yıl Mayıs’ın 15’i ile Haziran’ın 10’u arasında haşhaş eken bölgeler beyaza bürünür. Bu bölgeye gelen misafirlerimiz de sık sık hatıra fotoğrafı çekmektedir. Ben bu yıl 10 dönüm haşhaş ektim. Hava şartları ve yağış nedeni ile verim yüksek görünüyor” dedi.

Haşhaş tarlaları beyaz ve mor çiçeklere büründü

Haşhaş tarlaları beyaz ve mor çiçeklere büründü

Haşhaş tarlaları beyaz ve mor çiçeklere büründü

Haşhaş tarlaları beyaz ve mor çiçeklere büründü

Haşhaş tarlaları beyaz ve mor çiçeklere büründü

Haşhaş tarlaları beyaz ve mor çiçeklere büründü

Haşhaş tarlaları beyaz ve mor çiçeklere büründü

Haşhaş tarlaları beyaz ve mor çiçeklere büründü

Haşhaş tarlaları beyaz ve mor çiçeklere büründü

Haşhaş tarlaları beyaz ve mor çiçeklere büründü

Haşhaş tarlaları beyaz ve mor çiçeklere büründü

Haşhaş tarlaları beyaz ve mor çiçeklere büründü

Haşhaş tarlaları beyaz ve mor çiçeklere büründü

Haşhaş tarlaları beyaz ve mor çiçeklere büründü

Haşhaş tarlaları beyaz ve mor çiçeklere büründü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri ortaya çıktı

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

Diyarbakır’da silahlı kavga: Yaralılar var

Diyarbakır’da silahlı kavga: Yaralılar var

Son dakika 29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Tire'de sigara fabrikasında kazan patladı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'de fabrikada patlama!

İlk kez görüntülendi! 3 bin 200 rakımda düşmana korku veriyorlar

İlk kez görüntülendi! 3 bin 200 rakımda düşmana korku veriyorlar

Bayram öncesinde 11 bin Suriyeli ülkesine geçti

Bayram öncesinde 11 bin Suriyeli ülkesine geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.