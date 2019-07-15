Haşhaş üreticisinin başı böceklerle dertte

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde başlayan haşhaş hasadında üreticiler, böceklerin ürünlerine zarar verdiğini ve buna bağlı olarak da verimin düşmesinden endişe duyduklarını dile getirdi.

Afyonkarahisar’ın en önemli tarım ürünleri arasında yer alan haşhaşın Şuhut ilçesinde de hasadına başlandı. Kilosu 10 ile 12 lira arasında değişen haşhaşta bu sene böcekler büyük dert olarak görülüyor. Böcek sorunundan dolayı zaman zaman haşhaşlar üzerinde ilaçlama yapan üretici, buna bağlı olarak verimin düştüğünü belirtti. Haşhaşa zarar veren böcek sorunundan dolayı işçiler de, zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını kaydetti. Sabah 08.00’de iş başı yapan tarım işçileri, akşam 18.00’de işlerine son veriyor. Şuhut Ziraat Odası Başkanlığı tarafından bu sene böcek ve şirin hastalığının üreticilere sorun olduğu belirtildi. Böceklere karşı önlem alınması gerektiğini belirten Şuhut Ziraat Odası Başkanı Ömer Tunçay, haşhaş ekin yerlerinin dengeli bir şekilde ilaçlanması gerektiğini ifade etti.

"3 günde 3 çuval haşhaş toplayabildik"

Çalışan işçiler ise günlük yevmiyelerinin 50 liradan verildiğini sabah 08.00’da işe başlayarak akşam 18.00’de işi bıraktıklarını belirtti. Yevmiye fiyatlarından şikayetçi olan işçiler, yevmiye fiyatlarının yükselmesini dile getirdi.

Günlük 50 lira yevmiyeye çalıştıklarını kaydeden ve haşhaş hasadı yapan işçi Ayşe Dursun, "Sıcağın altında çok zor çalışmalarımız geçiyor. Günlük 50 liraya çalışıyoruz. Her şey çok pahalı, her şey zamlı. Pazara gidiyoruz çantamız dolmuyor. 3 gündür 30 çuval haşhaş topladık. Haşhaşta hastalık var, olmasaydı yumruk gibi kelle olurdu. Hastalıktan dolayı yevmiyede de sıkıntı yaşanıyor" dedi.

İşçi Firdevs Kuş ise konuyla ilgili açıklamalarında, "Haşhaşta bulunan hastalıktan dolayı verim olmayınca bunlar da çalışmadılar ikişer çuval topladılar. Verimsizlikten dolayı dolduramadılar. Haşhaş devletin vicdanına kalmış. Haşhaş fiyatı ise 10-12 lira arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

Haşhaş hasadı yapan en küçük işçi İsmail Meydan da konuyla ilgili açıklamalarında, "Çalışmalarımız biraz zor geçiyor. Burada haşhaş kırıyoruz. Sabahtan beri haşhaş topluyoruz" dedi.