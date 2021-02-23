Haşhaşiler tarikatının kurucusu Hasan Sabbah: Hasan Sabbah kimdir, nerede yaşamıştır? Alamut Kalesi nerede?

Selçuklu döneminde yaşadığı rivayet edilen Hasan Sabbah'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Alamut Kalesi nerede, Hasan Sabbah nereli Türk müydü araştırmalarını yapan izleyicilere, Hasan Sabbah'ın İranlı ve İslam dinine bağlı İsmailli tarikatından geldiğini belirtelim. Türkiye'de yaygın olarak okunan birçok kitapta Hasan Sabbah'ın hayatı konu edinmiştir. İşte Hasan Sabbah'ın hayatı ve diğer detaylar...

HASAN SABBAH KİMDİR?

Haşhaşi Tarikatının Lideri Hasan Sabbah'ın asıl adı, Ali bin Muhammed bin Cafer bin Hüseyin bin Sabbah el-Hamari'dir. Tarihi kaynaklara göre Kum Kenti'nde dünyaya gelmiştir. Rivayete göre Sabbah'ın, 1046-1047 ile 1053-1054 yıllarında doğduğu söylenmektedir. Hasan Sabbah'ın mantık, fıkıh, kelam, felsefe ve riyaziyyat alanlarında oldukça başarılı olması ve iyi bir eğitim almasında babası Ali bin Muhammed'in katkıları vardır. Keskin zekası ile farklı askeri taktikleri ile 35 yıl boyunca yaşadığı Alamut Kalesi'ne düşmanlarının girişini engellemiştir.

HAŞHAŞİLER'İ KİM KURDU?

İranlı Hasan Sabbah, Büyük Selçuklu Devleti zamanında yaşamış ve Haşhaşiler'i kurmuştur. Etrafında binlerce fedai toplayan Sabbah, ölümüne kadar Haşhaşiler'in liderliğini yapmıştır. Hasan Sabbah'ın asıl adı Ali bin Muhammed bin Cafer bin Hüseyin bin Sabbah el-Hamari’dir.