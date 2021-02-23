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Haşhaşiler tarikatının kurucusu Hasan Sabbah: Hasan Sabbah kimdir, nerede yaşamıştır? Alamut Kalesi nerede?

23.02.2021 14:57 | Son Güncelleme:
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Haşhaşiler tarikatının kurucusu Hasan Sabbah: Hasan Sabbah kimdir, nerede yaşamıştır? Alamut Kalesi nerede?

Haşhaşiler tarikatının lideri olan ve hayatının uzun bir bölümünü Alamut Kalesi'nde geçiren Hasan Sabbah günümüzde birçok kitaba ve filme konu oldu. Ömer Hayyam ve Nizam’ül-Mülk ile aynı dönemde yaşadığı aktarılan Hasan Sabbah'ın haşhaşiyi kullanarak kalesini uzun yıllar fedaileri ile birlikte

Selçuklu döneminde yaşadığı rivayet edilen Hasan Sabbah'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Alamut Kalesi nerede, Hasan Sabbah nereli Türk müydü araştırmalarını yapan izleyicilere, Hasan Sabbah'ın İranlı ve İslam dinine bağlı İsmailli tarikatından geldiğini belirtelim. Türkiye'de yaygın olarak okunan birçok kitapta Hasan Sabbah'ın hayatı konu edinmiştir. İşte Hasan Sabbah'ın hayatı ve diğer detaylar...

HASAN SABBAH KİMDİR?

Haşhaşi Tarikatının Lideri Hasan Sabbah'ın asıl adı, Ali bin Muhammed bin Cafer bin Hüseyin bin Sabbah el-Hamari'dir. Tarihi kaynaklara göre Kum Kenti'nde dünyaya gelmiştir. Rivayete göre Sabbah'ın, 1046-1047 ile 1053-1054 yıllarında doğduğu söylenmektedir. Hasan Sabbah'ın mantık, fıkıh, kelam, felsefe ve riyaziyyat alanlarında oldukça başarılı olması ve iyi bir eğitim almasında babası Ali bin Muhammed'in katkıları vardır. Keskin zekası ile farklı askeri taktikleri ile 35 yıl boyunca yaşadığı Alamut Kalesi'ne düşmanlarının girişini engellemiştir.

HAŞHAŞİLER'İ KİM KURDU?

İranlı Hasan Sabbah, Büyük Selçuklu Devleti zamanında yaşamış ve Haşhaşiler'i kurmuştur. Etrafında binlerce fedai toplayan Sabbah, ölümüne kadar Haşhaşiler'in liderliğini yapmıştır. Hasan Sabbah'ın asıl adı Ali bin Muhammed bin Cafer bin Hüseyin bin Sabbah el-Hamari’dir.

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HAŞHAŞİLER TARİKATI

İslam Dininin İsmaililik mezhebinden yola çıkarak Haşhaşiler tarikatını kuran Hasan Sabbah, Orta Çağın en farklı liderlerinden birisidir. Haşhaşiler tarikatı ile adını tüm dünyaya duyurmayı ve dünyayı korkutmayı başarmıştır. Hasan Sabbah uzun süre Alamut Kalesi'nin uç noktasında yer alan küçük odasında yaşamıştır. Otoriter yapısı ile fedailerinin kendisinden çekindiği Hasan Sabbah, aynı zamanda dini bilgisi ile hem farklı, hem de derinlikli bir karaktere sahiptir.

ALAMUT KALESİ NEREDE?

Alamut kalesi İran'da bulunan bir kaledir. İran'ın Kazvin şehrinde Alamut kalesi bulunmaktadır. Coğrafi konum itibari ile Hazar denizine oldukça yakın bir konumdadır. Alamut Kalesinin Kurucusu olan Hasan Sabbah 35 yıl boyunca bu kalede yaşamış ve farklı savaş taktikleriyle kendisine saldıran düşmanlarını bu kalede yok etmiştir. Alamut Kalesi İran'da yer almaktadır. Binlerce fedai tarafından korunan Alamut Kales, Sabbah tarafından para verilerek ve kan dökmeden satın alınmıştır. Sarp bir kayalığa inşa edilen Almaut'un kuşatılması ve başkası tarafından alınması oldukça güçtür. Alamut Kalesi'nin duvarlarını dahi kimse aşmayı becerememiştir. Alamut Kalesi'ne Sabbah'tan izin almadan girmek neredeyse imkansızdır.

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HASAN SABBAH HANGİ SAVAŞTA ÖLDÜ?

Tarihi kaynaklara göre Hasan Sabbah eceliyle kendi yatağında ölmüştür. Hasan Sabbah'ın 1124'te Mayıs ayında hastalanarak yatağa düştükten sonra 23 Mayıs 1124 Cuma günü hayatını kaybettiği rivayet edilmektedir. Hayatı boyunca 70 suimkast düzenleyen Hasan Sabbah, bu suikastlerle yakın arkadaşı Nizam’ül-Mülk’ü de öldürmüştür. Fedailerini dervis kılığında halkın içine sokan Hasan Sabbah, düşmanlarını yok etme konusunda ustaydı. Hasan Sabbah yetkin, aritmatik, keskin zekalı, büyü ve astronomi gibi birçok alanda uzmanlaşan oldukça zeki bir insandı. Aynı zamanda yazarlık da yapmıştı.

HASAN SABBAH'I KİM ÖLDÜRDÜ?

Hasan Sabbah'ın düşmanı oldukça fazladır. Haşhaşiler'i yıkmak isteyen ve Hasan Sabbah'ı öldürmek isteyen düşmanları, Sabbah'ın yaşadığı kaleye giremeden hayatlarını kaybetmiştir. Tarihi kaynaklara göre Hasan Sabbah eceli ile ölmüştür. Herhangi birisi tarafından öldürülmemiştir.

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HASAN SABBAH KİTAPLARI

Hasan Sabbah'ı detaylı olarak anlatan kitapların başında, Wladimir Bartol'un yazdığı Alamut: Fedailerin Kalesi gelmektedir. Bu kitapta, Hasan Sabbah, Ömer Hayyam ve Nizam’ül-Mülk yakın arkadaş olarak anlatılmıştır. Kitaba göre daha sonra düşman olan Nizam’ül-Mülk'ün ölümü Hasan Sabbah'ın yolladığı bir zehirle olacaktır.

İşte Hasan Sabbah'ı konu edinen kitaplar:

Alamut: Fedailerin Kalesi, Wladimir Bartol

Semerkant", Amin Maalouf

"Alamut'un Efendisi",Pol AMİR

"Güvercinin Gerdanlığı:Alamut'a Dönüş", Ernst W. Heine

Gizli Örgütler: John Lawrence Reynolds

''Fate/stay night'' Kinoko Nasu

Alamuttan Yıldızdağına uzun bir koşu Gürbüz Şimşek

Alamut Kalesi, Orhan Yeniaras.

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