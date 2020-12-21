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Hashtag ile İlgili tüm merak edilenler

21.12.2020 15:46 | Son Güncelleme:
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Hashtag ile İlgili tüm merak edilenler

Teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan yeni kavramlardan biri de hashtag sözcüğüdür. Gündelik yaşamda sık sık adını duyduğunuz hashtag nedir, nasıl kullanılır? İşte size hashtag dosyası…

Sosyal medya hayatın bir parçası olduğundan beri hashtag kelimesi daha sık kullanılır olmuştur. Günlük hayatta görmeye alışık olduğunuz hashtagleri etkin biçimde kullanmanın belli yöntemleri vardır. Doğru kullanıldığında sosyal medyada büyük avantajlar sağlayabilir.

Hashtag Nedir?

Hashtag kelimesi Türkçeye başlık etiketi olarak çevrilir. Üretilen içeriklerin daha fazla kişi tarafından görülmesini sağlayarak. ulaşılan kitle sayısını artırır. Ayrıca paylaşılan içeriği sınıflandırma amacıyla da kullanılır. Milyonlarca içerik içerisinden aradığınız şeyi bulmak çok zor olsa da hashtag bu zorluğu ortadan kaldırır. Kullanıcıların ilgi duydukları bir konuyla veya belirli bir kişiyle ilgili paylaşımları kolayca bulabilmelerini sağlar. Etkin bir iletişim sağlayarak sosyal medyada iletişimin vazgeçilmezi olmuştur. 2007 yılından beri dünyanın her yerinde aktif bir biçimde kullanılır hale gelmiştir. 2014 yılında da Oxford sözlüğüne girmiştir. Twitter, Facebook, Pinterest, Tumblr, Instagram, Google+ ve Vine gibi sosyal medya kanallarında çok sık kullanılır.

Hashtag Nasıl Yapılır?

Sosyal medyada takipçi sayısını artırma ve daha fazla erişim imkanı sağlayan hashtag hakkında en çok merak edilenlerden biri de nasıl yapılacağı konusudur. Hashtag işareti ve kullanımı aslında oldukça basittir, (#) sembolü ile kullanılır. # simgesi, iki dikey paralel çizgi ile iki yatay paralel çizginin kesişmesi sonucu oluşur. Bu işarete “number sing” adı verilir. Telefonda bu simgeyi bulmak çok kolaydır. Bilgisayar klavyesinde ise # hashtag simgesi Alt Gr+3 birleşimi kullanılarak yapılır. Kısaca Alt Gr tuşuna basılı tutarak 3’e (harflerin üst tarafında sıralı olarak yazılmış 3 rakamı) basıldığı takdirde # simgesi yazılır. Hashtag simgesi F ve Q klavyede aynı biçimde yapılır. Bu sembolden sonra yazılacak etiket için boşluk bırakılmamalıdır.

Son yıllarda en çok kullanılan hashtaglerden biri olan #tbt buna iyi bir örnektir. Bu hashtag “throwback thursday” anlamına gelir. Perşembe günü kullanıcılar, #tbt hashtagi ile birlikte hayatlarının farklı bir dönemine ait nostaljik fotoğraflar yayınlar. Bu fotoğraflar genellikle #tbt, #love, #photo , #instagood, #photooftheday hashtagleri ile farklı sosyal medya kanallarında yüzlerce beğeni alır. Sık kullanılan bu hashtaglere ise “popular tags” denir.

Neden Hashtag Kullanılmalıdır?

Hashtag ilk olarak Twitter ile kullanılmaya başlamış olsa da şu an tüm sosyal medya hesaplarında aktif olarak yer alır. Bu yüzden sosyal medya hesabı kullanan herkesin hashtagi kullanması kaçınılmazdır. Peki neden hashtag kullanılmalıdır?

  • Bu nedenlerin başında takipçi sayısını çoğaltmak gelir. Hashtag sayesinde daha çok kişiye ulaşıp bilinirliği artırmak mümkündür. Daha fazla kişiye ulaştıkça içerikler daha çok ilgi görmeye başlar. Buna bağlı olarak takipçi sayısı artar. Günümüzde özellikle ünlüler ya da aktif olarak sosyal medya alanında hizmet veren insanlar için bu kavramın kullanılması önemlidir.
  • Hashtag, içerikleri sınıflandırmayı sağlar. Böylece kişiler paylaşımınızla ilgili bir arama yaptığında doğrudan sizin gönderinize ulaşabilir. Kategori amaçlı olarak kullanımları hashtaglerin ilk çıkış noktasıdır.
  • Hashtagler ticari anlamda da yaygın olarak kullanılır. Ürün tanıtımı ve/veya satışı yapan kişiler, kurumlar için de satışlarını artırma noktasında en etkili olan yöntemlerden biridir. Kampanyaları tanıtmayı sağlar ve markalaşma sürecini kolaylaştırır.
  • Anında etkileşim sağlar. Hashtag sayede yaptığınız bir paylaşım saniyeler içinde dünyanın her yerinde görülebilir.
  • Gündemi yakalamayı ve gündeme dahil olmayı sağlar.
  • Doğru kitleye ulaşmayı sağlar. Hashtagler doğru kullanıldığında, hedef kitleye ulaşmak çok kolay olur. Doğru kitleye ulaşmak ise daha çok beğeni sayısı anlamına gelir.
  • Hashtag, ilgi duyulan içeriklere kolay ulaşmayı sağlar. Başkalarını takip etmeyi kolaylaştırır.

Hashtag Nasıl Kullanılmalıdır?

  • İyi bir hashtag bulmak ve onu doğru kullanmak için sadece birkaç küçük ipucuna ihtiyacınız var! Bunlara dikkat ederek daha geniş kitlelere ulaşabilirsiniz.
  • Hashtagler basit ve anlaşılır olmalıdır. Uzun hashtagler dikkat çekmez ve boşluk bırakılmadığı için okuması da zor olur.
  • İçerikteki her kelime hashtag olarak kullanılmamalıdır. İkiden fazla hashtagi aynı cümlede kullanmanız okumayı zorlaştırır, bu yüzden önerilmez. Birden fazla kelimeden oluşan hashtaglerde daha iyi anlaşılmak için kelimelerin baş harfi büyük yazılabilir.
  • Çok sayıda hashtag kullanmak yerine, ilgili hashtagleri doğru kullanmak gerekir.
  • İmla hatalarına dikkat edilmelidir. Çok büyük pazarlama kampanyalarını bazen çok küçük bir imla hatası mahvedebilir. Bu yüzden içerik paylaşılmadan önce mutlaka kontrol edilmelidir.
  • İçerikle ilgisi olmayan hashtagler kullanılmamalıdır. Yanıltıcı mesajlar imaja zarar verebilir. Hedef kitle ile iletişim için uygun hashtagler kullanılması büyük önem taşır.
  • Hashtag kullanımı sırasında doğabilecek sorunları önlemek amacıyla, Türkçe karakterlerin çok gerekli olmadıkça kullanılmaması tercih edilir. İngilizce ile Türkçeyi birlikte kullanmak iyi bir çözüm olabilir.

En İyi Hashtagler Nasıl Bulunur?

Sosyal medyanın yaşamın her alanına yayıldığı günümüzde hashtag kullanımı kaçınılmazdır. Peki en iyi hashtagler nasıl bulunur? İyi bir hashtag bulmak aslında o kadar zor değildir. Güncel hashtagleri ve içeriklerinizle ilgili kullanılan en popüler hashtagleri takip etmeniz önemlidir. Bunun için rakiplerin hashtaglerine bakabilir, en başarılı olanlarını kullanabilirsiniz. Hashtag bulma yollarından biri de internette araştırma yapmaktır. Ayrıca belirli konular ve endüstriler için hashtag seçmenize yardımcı olacak birçok kaynak vardır. Bu kaynaklar size içeriklerinizde kullanabileceğiniz çeşitli etiketler sunar. Yalnız bu etiketleri içeriklerinizde kullanmadan önce kontrol etmenizde fayda vardır.

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