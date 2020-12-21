Hashtag ile İlgili tüm merak edilenler

Hashtag kelimesi Türkçeye başlık etiketi olarak çevrilir. Üretilen içeriklerin daha fazla kişi tarafından görülmesini sağlayarak. ulaşılan kitle sayısını artırır. Ayrıca paylaşılan içeriği sınıflandırma amacıyla da kullanılır. Milyonlarca içerik içerisinden aradığınız şeyi bulmak çok zor olsa da hashtag bu zorluğu ortadan kaldırır. Kullanıcıların ilgi duydukları bir konuyla veya belirli bir kişiyle ilgili paylaşımları kolayca bulabilmelerini sağlar. Etkin bir iletişim sağlayarak sosyal medyada iletişimin vazgeçilmezi olmuştur. 2007 yılından beri dünyanın her yerinde aktif bir biçimde kullanılır hale gelmiştir. 2014 yılında da Oxford sözlüğüne girmiştir. Twitter, Facebook, Pinterest, Tumblr, Instagram, Google+ ve Vine gibi sosyal medya kanallarında çok sık kullanılır.

Hashtag Nasıl Yapılır?

Sosyal medyada takipçi sayısını artırma ve daha fazla erişim imkanı sağlayan hashtag hakkında en çok merak edilenlerden biri de nasıl yapılacağı konusudur. Hashtag işareti ve kullanımı aslında oldukça basittir, (#) sembolü ile kullanılır. # simgesi, iki dikey paralel çizgi ile iki yatay paralel çizginin kesişmesi sonucu oluşur. Bu işarete “number sing” adı verilir. Telefonda bu simgeyi bulmak çok kolaydır. Bilgisayar klavyesinde ise # hashtag simgesi Alt Gr+3 birleşimi kullanılarak yapılır. Kısaca Alt Gr tuşuna basılı tutarak 3’e (harflerin üst tarafında sıralı olarak yazılmış 3 rakamı) basıldığı takdirde # simgesi yazılır. Hashtag simgesi F ve Q klavyede aynı biçimde yapılır. Bu sembolden sonra yazılacak etiket için boşluk bırakılmamalıdır.

Son yıllarda en çok kullanılan hashtaglerden biri olan #tbt buna iyi bir örnektir. Bu hashtag “throwback thursday” anlamına gelir. Perşembe günü kullanıcılar, #tbt hashtagi ile birlikte hayatlarının farklı bir dönemine ait nostaljik fotoğraflar yayınlar. Bu fotoğraflar genellikle #tbt, #love, #photo , #instagood, #photooftheday hashtagleri ile farklı sosyal medya kanallarında yüzlerce beğeni alır. Sık kullanılan bu hashtaglere ise “popular tags” denir.