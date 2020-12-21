Hashtag ile İlgili tüm merak edilenler

Sosyal medya hayatın bir parçası olduğundan beri hashtag kelimesi daha sık kullanılır olmuştur. Günlük hayatta görmeye alışık olduğunuz hashtagleri etkin biçimde kullanmanın belli yöntemleri vardır. Doğru kullanıldığında sosyal medyada büyük avantajlar sağlayabilir.
Hashtag kelimesi Türkçeye başlık etiketi olarak çevrilir. Üretilen içeriklerin daha fazla kişi tarafından görülmesini sağlayarak. ulaşılan kitle sayısını artırır. Ayrıca paylaşılan içeriği sınıflandırma amacıyla da kullanılır. Milyonlarca içerik içerisinden aradığınız şeyi bulmak çok zor olsa da hashtag bu zorluğu ortadan kaldırır. Kullanıcıların ilgi duydukları bir konuyla veya belirli bir kişiyle ilgili paylaşımları kolayca bulabilmelerini sağlar. Etkin bir iletişim sağlayarak sosyal medyada iletişimin vazgeçilmezi olmuştur. 2007 yılından beri dünyanın her yerinde aktif bir biçimde kullanılır hale gelmiştir. 2014 yılında da Oxford sözlüğüne girmiştir. Twitter, Facebook, Pinterest, Tumblr, Instagram, Google+ ve Vine gibi sosyal medya kanallarında çok sık kullanılır.
Sosyal medyada takipçi sayısını artırma ve daha fazla erişim imkanı sağlayan hashtag hakkında en çok merak edilenlerden biri de nasıl yapılacağı konusudur. Hashtag işareti ve kullanımı aslında oldukça basittir, (#) sembolü ile kullanılır. # simgesi, iki dikey paralel çizgi ile iki yatay paralel çizginin kesişmesi sonucu oluşur. Bu işarete “number sing” adı verilir. Telefonda bu simgeyi bulmak çok kolaydır. Bilgisayar klavyesinde ise # hashtag simgesi Alt Gr+3 birleşimi kullanılarak yapılır. Kısaca Alt Gr tuşuna basılı tutarak 3’e (harflerin üst tarafında sıralı olarak yazılmış 3 rakamı) basıldığı takdirde # simgesi yazılır. Hashtag simgesi F ve Q klavyede aynı biçimde yapılır. Bu sembolden sonra yazılacak etiket için boşluk bırakılmamalıdır.
Son yıllarda en çok kullanılan hashtaglerden biri olan #tbt buna iyi bir örnektir. Bu hashtag “throwback thursday” anlamına gelir. Perşembe günü kullanıcılar, #tbt hashtagi ile birlikte hayatlarının farklı bir dönemine ait nostaljik fotoğraflar yayınlar. Bu fotoğraflar genellikle #tbt, #love, #photo , #instagood, #photooftheday hashtagleri ile farklı sosyal medya kanallarında yüzlerce beğeni alır. Sık kullanılan bu hashtaglere ise “popular tags” denir.
Hashtag ilk olarak Twitter ile kullanılmaya başlamış olsa da şu an tüm sosyal medya hesaplarında aktif olarak yer alır. Bu yüzden sosyal medya hesabı kullanan herkesin hashtagi kullanması kaçınılmazdır. Peki neden hashtag kullanılmalıdır?
Sosyal medyanın yaşamın her alanına yayıldığı günümüzde hashtag kullanımı kaçınılmazdır. Peki en iyi hashtagler nasıl bulunur? İyi bir hashtag bulmak aslında o kadar zor değildir. Güncel hashtagleri ve içeriklerinizle ilgili kullanılan en popüler hashtagleri takip etmeniz önemlidir. Bunun için rakiplerin hashtaglerine bakabilir, en başarılı olanlarını kullanabilirsiniz. Hashtag bulma yollarından biri de internette araştırma yapmaktır. Ayrıca belirli konular ve endüstriler için hashtag seçmenize yardımcı olacak birçok kaynak vardır. Bu kaynaklar size içeriklerinizde kullanabileceğiniz çeşitli etiketler sunar. Yalnız bu etiketleri içeriklerinizde kullanmadan önce kontrol etmenizde fayda vardır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum