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Hasibe, 10 yıldır babasının değirmenini işletiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 10:04 | Son Güncelleme

BURDUR'da evli ve 2 çocuk annesi Hasibe Yer (38), yaklaşık 10 yıldır babasının değirmenini tek başına işletiyor.

Hasibe, 10 yıldır babasının değirmenini işletiyor

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da evli ve 2 çocuk annesi Hasibe Yer (38), yaklaşık 10 yıldır babasının değirmenini tek başına işletiyor. Ortaokul döneminde babasına yardım için geldiğinde işi öğrendiğini belirten Hasibe Yer, "Değirmencilik, kadın için zor ve ağır bir iş, ama severek yapıyorum" dedi.
Burdur'da Hasibe Yer, Zafer Mahallesi Karasenir Caddesi'nde yaklaşık 25 yıl önce babasının devraldığı değirmeni son 10 yıldır kendi başına işletiyor. Kışlık bulgur, tarhana ve salça yapacakların uğrak yeri olan değirmende haftanın 6 günü çalışan Hasibe Yer, işini severek yaptığını söyledi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü mezunu Hasibe Yer, "Ortaokul öğrenciliğim sıralarında babama yardım için buraya geliyordum. Daha sonra babam yaşlanınca burayı tek başıma çalıştırmaya başladım. Değirmencilik, kadın için zor ve ağır bir iş ama severek yapıyorum" dedi.
'3 AY YOĞUN GEÇİYOR'
Kışlık yiyecekleri hazırlayan kadınlara yardım etmekten mutluluk duyduğunu kaydeden Hasibe Yer, değirmende günde yaklaşık 9 saat çalıştığını belirtti. Hasibe Yer, "En yoğun sezonumuz ağustos, eylül ve ekim ayları. Kışın biraz daha rahat oluyor. Ama bu 3 ay yoğun geçiyor. Herkes bulgurunu, tarhanasını, salçasını hazırlayacak. Onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Eskiden nenelerimiz, annelerimiz, bulguru rüzgar estiğinde eleklerle savururdu. Şimdi biz bunu makinede yapıyoruz. Makine savuruyor, eliyor. Kadınlar için büyük kolaylık" diye konuştu.
'KIZIM ÇALIŞTIRIYOR, BEN TORUN BAKIYORUM'
Baba Bekir Cüce (72) ise, "Bu değirmeni 1993 yılında devraldım. Yaşlanınca işleri kızıma devrettim. Son 10 yıldır burayı kızım çalıştırıyor. Ben torun bakıyorum" dedi.

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Hasibe, 10 yıldır babasının değirmenini işletiyorHasibe, 10 yıldır babasının değirmenini işletiyorHasibe, 10 yıldır babasının değirmenini işletiyor

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