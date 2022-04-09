Haşim Kılıç, Twitter'da gündem oldu. Yapılan paylaşımların ardından Haşim Kılıç kimdir? Haşim Kılıç nereli ve kaç yaşında?soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ayrıntıları sizler için derledik.

HAŞİM KILIÇ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Haşim Kılıç 13 Mart 1950 tarihinde Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde dünyaya geldi.

Haşim Kılıç, ilkokul, ortaokul ve liseyi Yozgat’ta okuduktan sonra 1968 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine girmiştir.

Haşim Kılıç 1972'de Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini bitirdi.

1974 yılında Sayıştay Başkanlığı’nda denetçi yardımcısı olarak göreve başladı. Denetçi, başdenetçi unvanlarını aldıktan sonra 1985 yılında Sayıştay üyeliğine, beş yıl süren üyelikten sonra da 1990 yılında Turgut Özal tarafından Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Anayasa Mahkemesinin 7 Aralık 1999 günkü toplantısında, açık bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçildi. 7 Aralık 2003 tarihinde yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçildi. 22 Ekim 2007'de Tülay Tuğcu'nun yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçildi. 10 Şubat 2015 tarihinde, yaş haddinden emekliliğine 1 ay kala kendi isteğiyle emekli olmuştur.

