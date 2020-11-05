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Haşim Taçi: Kosova Cumhurbaşkanı savaş suçlarıyla itham edildiği iddianamenin kabulü sonrası istifa etti

05.11.2020 15:11 | Son Güncelleme

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Kosova savaşı sırasında işlediği öne sürülen savaş suçlarıyla ilgili olarak Lahey'deki Kosova Savaş Suçları Özel Mahkemesi'ne sunulan iddianamenin kabul edilmesinden sonra istifasını açıkladı. Taçi, bugün düzenlediği basın toplantısında bu kararı "Kosova Cumhurbaşkanlığı ve Kosova Devleti'nin itibarıyla Kosova halkının onurunu korumak için" aldığını söyledi.

Haşim Taçi: Kosova Cumhurbaşkanı savaş suçlarıyla itham edildiği iddianamenin kabulü sonrası istifa etti

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Kosova savaşı sırasında işlediği öne sürülen savaş suçlarıyla ilgili olarak Lahey'deki Kosova Savaş Suçları Özel Mahkemesi'ne sunulan iddianamenin kabul edilmesinden sonra istifasını açıkladı.

Haşim Taçi, bugün düzenlediği basın toplantısında bu kararı "Kosova Cumhurbaşkanlığı ve Kosova Devleti'nin itibarıyla Kosova halkının onurunu korumak için" aldığını söyledi.

Taçi, "Mahkemeye Kosova Cumhurbaşkanı sıfatıyla çıkmama sözü vermiştim. Hakkımdaki iddianamenin kabul edildiğini öğrendim. Ben ve silah arkadaşlarım için hazırlanan iddianame halkımızın özgürlüğü için ödenen küçük bir bedel" dedi.

1998-99'daki Kosova savaşında Sırbistan'dan bağımsızlık için savaşan Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) siyasi lideri Taçi ile eski Meclis Başkanı Kadri Veseli ve Kosova Kurtuluş Ordusu'ndan sekiz eski yönetici cinayet, işkence ve adam kaçırma gibi suçlarla itham ediliyor.

Kosova 2008'de bağımsızlığını ilan etmiş, Taçi yeni devletin ilk başbakanı olmuştu.

52 yaşındaki Taçi, 2016'da cumhurbaşkanı seçilmişti.

UÇK'nın eski sözcüsü Yakup Krasniki de tutuklanarak, 2015 yılında kurulan Lahey'deki mahkemeye gönderilmişti.

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