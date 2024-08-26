Haşimato belirtileri nelerdir? Haşimato tedavisi nasıl yapılır?

Hashimoto tiroidi, bağışıklık sisteminin tiroid bezine saldırdığı bir otoimmün hastalıktır. Bu hastalığın gelişimini tamamen önlemek mümkün değildir, çünkü altta yatan nedenler genellikle bağışıklık sistemindeki doğuştan gelen bozukluklara dayanır. Vücudun neden tiroid hücrelerine karşı antikor üreterek saldırdığı hala tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak, aile geçmişinin bu hastalığın ortaya çıkmasında önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Ayrıca, bazı risk faktörleri de hashimoto tiroidinin görülme sıklığını artırır.

Haşimato nedir?

Hashimoto hastalığı, tiroid hormonlarının az üretildiği bir otoimmün bozukluktur. Lenfositik tiroidit olarak da bilinen bu hastalık, ilk kez 1912 yılında Japon bilim insanı Akira Hashimoto tarafından tanımlanmış ve bu nedenle onun adıyla anılmaktadır. Hashimoto hastalığı, başlangıçta hipertiroidi belirtileriyle ortaya çıkabilse de, zamanla tiroid hormonlarının eksikliğine yol açarak tiroid yetmezliği gelişmesine neden olabilir.

Bu hastalıkta, bağışıklık sistemi tiroid bezini hedef alarak anti-TPO ve anti-tiroglobulin antikorları üretir. Bu antikorlar, tiroid hücrelerine bağlanarak onları yok eder ve iltihaplanmaya yol açar. Sonuç olarak, tiroid bezinde hücre yıkımı meydana gelir ve hormon üretimi giderek azalır.

Haşimato tehlikeli bir hastalık mıdır?

Haşimato hastalığı tedavisi yapılmadığı takdirde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu sağlık sorunlarının en başında, ülkemizde oldukça yaygın olan guatr hastalığı gelir.

Haşimato belirtileri nelerdir?

Hashimoto hastalığının en erken belirtilerinden biri genellikle tiroid bezinin büyümesi, yani guatrdır. Haşimato belirtileri şu şekildedir:

Kilo alma

Konsantrasyon güçlüğü

Guatr varlığı

Ciltte kuruluk

Ruh hali değişiklikleri, depresyon ve sinirlilik

Saç dökülmesi

Kolay üşüme

Göz altlarında ve yüzde şişlik

Yorgunluk

Kas krampları

Ses değişiklikleri

Kabızlık

Adet düzensizlikleri

İştahsızlık

Konuşmada yavaşlama ve unutkanlık

Nabız sayısında azalma

Haşimato olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Haşimato hastalığı kan değerlerindeki tirod ve antikor oranları ve ultrasonografi ile teşhis edilebilir.

Haşimato tedavisi nasıl yapılır?

Haşimato tedavisinde, tiroit hormonlarını normal seviyelere çıkarmaya yönelik tedaviler uygulanır ve hastalar düzenli aralıklarla kontrol edilerek hormon düzeyleri izlenir. Tedavi genellikle ömür boyu sürer ve hormon eksikliği yaşayan hastalara sentetik tiroit hormonu, genellikle levotiroksin, günlük olarak verilir.

Hashimoto hastalığını tamamen önlemeye veya tedavi etmeye yönelik kesin bir diyet olmamakla birlikte, haşimato beslenmede yapılacak bazı değişiklikler hastalığın yönetimine katkı sağlayabilir. Bu nedenle, hashimoto hastalığı olan bireylerin gluten içeren tahıllar, kurubaklagiller, süt ürünleri ve şekeri diyetlerinden çıkarmaları tavsiye edilir.