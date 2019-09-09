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Hasımlarını 200 kilometre takip edip silah ve bıçakla saldırdılar (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 18:45 | Son Güncelleme

BALIKESİR'E KAÇARKEN YAKALANDILAR Bursa'nın İnegöl ilçesine ahşap malzeme getiren keresteci Erol Şapkalı'yı (42), Balıkesir'den itibaren takip ederek silahla ve bıçakla yaralayan Arif E.

BALIKESİR'E KAÇARKEN YAKALANDILAR

Bursa'nın İnegöl ilçesine ahşap malzeme getiren keresteci Erol Şapkalı'yı (42), Balıkesir'den itibaren takip ederek silahla ve bıçakla yaralayan Arif E. (40) ile kardeşi Ersin E. (32), jandarma tarafından yakaladı. Balıkesir'e kaçmak isteyen ve Bursa-Balıkesir yolunda yakalanarak, gözaltına alınan kardeşler, jandarma karakoluna getirildi.

Kardeşlerin yaraladıkları Erol Şapkalı ile 2016 yılında bir düğünde yan bakma meselesi nedeniyle çıkan kavgadan dolayı husumetli oldukları öğrenildi.

Şüphelilerin sorgusu sürerken, Erol Şapkalı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Yavuz YILMAZ/BURSA, (DHA)

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