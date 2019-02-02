Hasır Örmeciliği Yeniden Doğuyor

Hasırdan yapılma sepet, tabak, minder… Bir zamanlar Anadolu’daki her evde bulunan bu hasır malzemeler de, teknolojiye yenik düştü. Su kenarlarından toplanan kamışlar, buğday sapları, ağaç dalları gibi malzemelerden üretilen hasır ürünlerin yapan ustaların sayısı gün geçtikçe azalıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kaybolmaya yüz tutan bu sanatı yeniden canlandırmak için bir kurs açtı. Kursun adı sepet örücülüğü kursu olsa da, kursiyerler birçok ürünü yapmayı öğreniyor. 12 kişiyle başlayan kursa ilgi gün geçtikçe arttı. Özellikle okulların şubat tatilini fırsat bilen öğretmenler de, hasır örmeciliğini öğrenmek üzere kursa başladı.

Usta öğretici Akife Çiftçi, kursiyerlere önce kamışların nasıl örüldüğünü öğretiyor. Örmeyi öğrenen kursiyerler daha sonra çeşit çeşit ürünler yapmaya başlıyor. Kimisi sepet, kimisi duvar süsü, kimisi masa sandalye üretiyor.

Kursiyerlerden Semiha Duran’ın asıl mesleği öğretmenlik. Ancak Duran’ın kurstan sonrası için planları var. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Duran, ”İlk başta hobi olarak başladım ama şimdi çok güzel bir uğraş olduğunu düşünüyorum. Başka bir kursta denk gelmedim ilk defa burada denk geldim. Bunun yaygınlaştırılmasını istiyorum. Bununla ilgili projelerim de var. Bunları hayata geçirmek istiyorum. Bu her kesime hitap edebilecek bir uğraş. Sanatsal ve insan psikolojisini ilgilendiren yönleri de var” dedi.