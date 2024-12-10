Haskoloğlu'nun yanıtı Nevzat Aydın'ı çileden çıkarttı: 'Türkiye'den taşınma' tartışmasında küfürler havada uçuştu

Yaptığı haberlerle sosyal medyada tanınan İbrahim Haskoloğlu, Türkiye'den ayrılıp gazetecilik yapmaya devam edeceğini duyurdu. Haskoloğlu "Haberlerimden dolayı son 2 aydır çok ciddi şekilde tehdit edilmeye başlandım ve kendi evimden ayrılmak zorunda kaldım" dedi. Kararına gerekçe olarak ise "Bir köşede öldürülmek istemediğim için bu kararı alıyorum" açıklamasını yaptı.

NEVZAT AYDIN: "ÜLKEMDE ‘LAYIK’ VE ‘LAİK’ FARKINI BİLMEYEN GAZETECİ (!) VAR"

Yemeksepeti'nin kurucularından ve eski CEO'su Nevzat Aydın, Haskoloğlu'nun kararını duyurduğu paylaşımı alıntılayıp "Ülkemde ‘layık’ ve ‘laik’ farkını bilmeyen gazeteci (!) var - masum bir hata değil iki defa yapıyor üstelik. Bir sürü kişiye, kuruma hatta şehre de haksızlık yaptın ‘gazetecilik’ kisvesi altında. Yine de tehdit, burada yaşayamamak; bunlar çok kötü. Yolun açık olsun diyeyim" ifadelerini kullandı.

HASKOLOĞLU'NDAN AYDIN'I SİNİRLENDİREN YANIT

Aydın'ın bu sözlerine Haskoloğlu'ndan sert yanıt geldi. Haskoloğlu "30 milyon insanın verisini çaldırıp bana para teklif ettiniz yine de vazgeçmedim ve Yemeksepeti’nin pisliğini orataya çıkardım. Sen de gidip dönemin ulaştırma bakanına yalakalık yapıp cezadan kurtulmaya çalıştın. Kelime hatasız bence karaktersiz olmaktan daha iyidir sana da tavsiyem yalakalık yaptığın yetkililerle görüş sana beni anlatsınlar" şeklindeki paylaşımı Aydın'ı sinirlendirdi.

SERT KÜFÜRLERLE ÇIKIŞTI

Haskoloğlu'na "Gayet hafif yazmıştım ama anlayacağın dilden yazayım o zaman" diyen Aydın şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir zaman sana para teklif etmedik. Böyle bir konu konuşulmazdı bile bizde. Bu da tıpkı data çaldırma döneminde olduğu gibi aşağılık yalanlarından biri. Bunu ispatlayamazsan 'o..... çocuğusun' derdim ama olayda annenin seni doğurmaktan daha fazla bir suçu olduğunu zannetmiyorum. Bunu ispatlayamazsan 'en adi şerefsizsin' diyeceğim, o da iltifat gibi kalacak.

"GİTMEN KONUSUNDA FİKRİMİ DEĞİŞTİRDİM"

İkincisi, ben değil ulaştırma bakanına hayatımda hiç kimseye yalakalık yapmadım. 22 senelik şirket yönetimimde hiç ulaştırma bakanı görmedim veya telefonda da görüşmedim. Kendin gibi bildiğindendir herkesi. Gitmen konusunda da fikrimi değiştirdim. S.... git de ülke cahil, terbiyesiz ve iftiracı bir gazeteci (!) bozuntusundan kurtulsun."

HASKOLOĞLU: ÜLKEDE PARAYLA HER İSTEDİĞİNİ YAPABİLEN BU VAROŞLAR NEDENİYLE GİDİYORUM

Aydın'ın bu paylaşımını ekran görüntüsünü yaparak alıntılayan Haskoloğlu şöyle bir paylaşım yaptı:

"Yemeksepeti'nin kurucusu, 30 milyon vatandaşın verisini çaldırdığını ortaya çıkardığım için bana ve aileme hakaret etti. Bu şahıs dönemin ulaştırma bakanını arayıp konuyu kapattırmaya çalıştı ve bana da 2 milyon TL para teklif ettiler ancak ben haberlere devam ettim ve ceza yediler. Ülkede parayla her istediğini yapabilen bu varoşler nedeniyle ülkeden gidiyorum. Bu şahsı ve yönettiği şirketleri tanıyın. Sürekli veri sızdıran Yemeksepetini de kullanmayın."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır