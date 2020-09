Haşlanmış yumurtaları paketleyip satışa çıkardılar: 'İsraf etmek istemedik'

İngiltere’nin önde gelen süper market zincirlerinden olan Morrisons, adını 'ıslak yumurta' koydukları bir ürünle gündeme geldi. Markette dolaşan bir kişinin yumurta paketini paylaşması sonrası sosyal medyada olay büyük gündem oldu. Kullanıcı paylaştığı fotoğrafları “bu gördüğüm en iğrenç şey olabilir” notuyla yayınladı. Görenlerin şoke olduğu ürün önceden haşlanmış ve soyulmuş yumurta. Önceden haşlanan ve soyulan yumurtaları bozulmasınlar diye özel sıvıyla dolu pakette 'ıslak yumurta' adıyla satışa çıkardılar.

Yumurtaları konu alan paylaşım çok kısa sürede yayılarak on binlerce kişiye ulaştı. 105.000'den fazla beğeni alan paylaşım 23 bin kişi tarafından retweet edildi. Konu üzerine süper market zincirinden resmi bir açıklama yayınlandı.

My local Morrison’s is selling actual sacks of wet eggs. This is the most wretched and cursed item I have ever witnessed pic.twitter.com/bghKxOUxXu