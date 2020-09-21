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Haşlanmış yumurtaları paketleyip satışa çıkardılar: 'İsraf etmek istemedik'

DÜNYA HABERLERİ  | 21.09.2020 15:18 | Son Güncelleme

İngiltere’de bir süper market zinciri önceden haşlanıp soyulmuş yumurtaları özel sıvı dolu bir pakette satışa çıkardı.

Haşlanmış yumurtaları paketleyip satışa çıkardılar: 'İsraf etmek istemedik'

İngiltere’nin önde gelen süper market zincirlerinden olan Morrisons, adını 'ıslak yumurta' koydukları bir ürünle gündeme geldi. Markette dolaşan bir kişinin yumurta paketini paylaşması sonrası sosyal medyada olay büyük gündem oldu. Kullanıcı paylaştığı fotoğrafları “bu gördüğüm en iğrenç şey olabilir” notuyla yayınladı. Görenlerin şoke olduğu ürün önceden haşlanmış ve soyulmuş yumurta. Önceden haşlanan ve soyulan yumurtaları bozulmasınlar diye özel sıvıyla dolu pakette 'ıslak yumurta' adıyla satışa çıkardılar.

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SÜPER MARKET AÇIKLAMA YAYINLADI

Yumurtaları konu alan paylaşım çok kısa sürede yayılarak on binlerce kişiye ulaştı. 105.000'den fazla beğeni alan paylaşım 23 bin kişi tarafından retweet edildi. Konu üzerine süper market zincirinden resmi bir açıklama yayınlandı.

Yapılan açıklamada; marketlerinde bulunan salata barındaki gıda israfını önlemek için böyle bir ürün satışına başladıklarını söyledi. Haşlanıp soyulmuş yumurtaların, gündüzleri salata barı için hazırlandığını dile getiren yetkililer kalan yumurtaları bu şekilde satışa çıkarmaya karar verdiklerini söyledi.

VEDAT MİLÖR KONUYA DAHİL OLDU

Twitter’da takipçi sayısı 1,2 milyon olan ünlü yemek eleştirmeni Vadat Milör de konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Yumurtaların fotoğrafını paylaşan Milör, takipçilerine şu soruyu sordu:

Yurtdışında bir markette satılan önceden pişirilip soyulmuş yumurtalar... Kurumaması için sıvı içinde 45 tanesi yaklaşık 10 liraya satılıyor. Bayağı tepki çekmiş. Siz ne dersiniz? Sizi almaktan alıkoyar mı bu görüntü?

Vedat Milör’ün bu sorusuna çok kısa sürece yüzlerce yanıt geldi.

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