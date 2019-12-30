Cezaevinden izinli çıktı evinin önünde başından vuruldu! Detaylar ortaya çıktı

Olay, Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, başından vurulan Şehmus Kızıl, 10 yıl önce öldürdüğü şahsın kardeşi Bayram Y. tarafından kan davasından dolayı vurulduğu ortaya çıktı.

Çezaevinden izinli olarak çıkan Şehmus Kızıl, ablasının evinde geceyi geçirdi.

Sabah saatlerinde ablasıyla beraber evden çıkan Şehmus Kızıl, kapı önünde kan davalısı olan Bayram Y. tarafından başından silahla vuruldu.

Şehmus Kızıl’ın sağlık durumu ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kaçan Bayram Y.’nin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Vurulma anı saniye saniye kameralara yansıyan olayda Şehmus Kızıl’ın ablası sinir krizleri geçirmişti.

(İHA)

