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  4. Hasmı tarafından başından vurulmuştu, 12 günlük yaşam savaşını kaybetti

Hasmı tarafından başından vurulmuştu, 12 günlük yaşam savaşını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 18:26 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da hasmı tarafından başından vurularak ağır yaralanan şahıs, 12 günlük yaşam savaşını kaybetti.Olay, 30 Aralık 2019’da Kayapınar ilçesinde meydana geldi.

Diyarbakır’da hasmı tarafından başından vurularak ağır yaralanan şahıs, 12 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Olay, 30 Aralık 2019’da Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayram Y., 10 yıl önce kardeşini öldüren Şehmus Kızıl’ın cezaevinden izinli çıktığını öğrendi. Cezaevinden çıktığı gün ablasının evinde geceyi geçiren Kızıl, sabah ablasıyla evden çıktığı sırada Bayram Y.’nin silahlı saldırısına uğradı. Başından ağır yaralanan Kızıl, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakımda tutulan Kızıl, geçtiğimiz cumartesi günü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kızıl Diyarbakır’da ailesi tarafından defnedilirken, Bayram Y.’nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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