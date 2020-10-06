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Hasmına kurşun yağdıran şüpheli Bursa’da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 12:50 | Son Güncelleme

Bilecik’te, otomobil ile takip ettikleri şahsa kurşun yağdıran ve Bursa’da saklandığı evde yakalanan şüpheli Bilecik’e getirilerek adliye sevk edildi.Olay, 28 Eylül günü Aşağıköy Köyü Ersin 1 Sokak mezarlık mevkiinde meydana gelmişti.

Bilecik’te, otomobil ile takip ettikleri şahsa kurşun yağdıran ve Bursa’da saklandığı evde yakalanan şüpheli Bilecik’e getirilerek adliye sevk edildi.
Olay, 28 Eylül günü Aşağıköy Köyü Ersin 1 Sokak mezarlık mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, 11 AAT 081 plakalı otomobiliyle evin önüne gelip park etmeye çalışan Yunus Bulut (28) aracından inerek evine gittiği sırada, yanına yaklaşan 34 VD 7824 plakalı otomobilden kimliği belirsiz kişiler tarafından şahsa ateş açılmıştı. Otomobil sürücünün yanında oturan bir kişi, araç seyir halindeyken 7 el ateş ederek olay yerinden kaçmıştı. Mermilerden biri şahsın yüzüne isabet eden Yunus Bulut, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı daha sonra Eskişehir Tıp Fakültesine sevk edildi. Şüphelileri yakalama çalışmaları halen devam ederken, polis olayla ilgili incelemeyi sürdürüyordu.

Bursa’da yakalandı
Polis, olay yerinde şahsın işyeri ve diğer güvenlik kameralarını incelemesi ardından şahısları tespit etti. Olayın şüphelisi ve araçtan kurşunu sıkan kişi olduğu iddia edilen şüpheli Habip A., Bursa ve Bilecik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak operasyonda saklandığı evde yakalandı. Habip A.’nın saklandığı evde bir silah ve 7 adet mermi de ele geçirilirken, şahıs Bilecik’e getirildi. Şüpheli, dün Bilecik Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından sabah sağlık raporunun adliyeye sevk edildi.
Öte araç 34 VD 7824 plakalı otomobil Bursa’nın İnegöl ilçesinde terk edilmiş halde bulunurken, sürücü olduğu iddia edilen kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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