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Hasmına önce sevgili bulup pusu kurdu sonra da yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 10:20 | Son Güncelleme

Adana’da hasmına sevgili ayarladıktan sonra, pusu kurup onu ve yanındaki şahsı yaraladığı öne sürülen zanlı ve arkadaşları cinayet dedektifleri tarafından yakalandı.Olay, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da hasmına sevgili ayarladıktan sonra, pusu kurup onu ve yanındaki şahsı yaraladığı öne sürülen zanlı ve arkadaşları cinayet dedektifleri tarafından yakalandı.
Olay, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ferhat T. (22) ile aynı mahallede oturan A.A.Ş. (17) arasında bir süre önce mahallede yan bakma meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgaya kısa sürede iki tarafın arkadaşları da karıştı. Kavga araya giren vatandaşlar tarafından yatıştırıldı. Ancak o günden sonra iki taraf birbiriyle gördüğü yerde sürekli kavga etmeye başladı. Kavgalar bir türlü bitmek bilmeyince Ferhat T. iddiaya göre hasmını ortadan kaldırmak için bir plan yaptı. Plana göre Ferhat T., Tuğba K. (18) isimli genç kız ile irtibata geçerek A.A.Ş. ile sosyal medya üzerinden tanışması ve onunla sevgili olması daha sonra da güvenini kazanıp sabaha karşı buluşmak için randevulaşmasını istedi. Bunun üzerine Tuğba K.’nın bu planı uygulamaya koyduğu ve yaklaşık 2 ay önce A.A.Ş. ile tanıştığı 1.5 ay önce de sevgili olduğu ve sürekli görüşmeye başladığı öğrenildi. Olay günü de Ferhat T. genç kızı arayarak A.A.Ş.’yi sabah saat 06.00’da Şakirpaşa Mahallesi’nde bir adrese çağırmasını istediği ve kendisinin de pusu kurmak istediği öğrenildi. Genç kız ise bu talep doğrultusunda A.A.Ş.’yi arayarak adrese gelmesini istedi. A.A.Ş. de yanına Mehmet K.’yi (26) alarak kız arkadaşının verdiği adrese doğru yola çıktı. Yolda pusu kurduğu öne sürülen Ferhat T., A.D. (17), Mert Y. (19), Tahir Can Ö. (29), Hulusi Can S. (19) ve Şahin K. (19) beklemeye başladı. İddiaya göre araç içerisinde bekleyen şahıslardan A.D. ile Şahin K. şahısları görünce tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucunda A.A.Ş. ile Mehmet K. yaralandı. Zanlılar olay yerinden kaçtı. Yaralılar ise olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Mehmet K.’nın ağır yaralı olduğu diğer şahsın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olaydan sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Polis olay yerine yakın yerdeki yaklaşık 35 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şahısların kaçtığı otomobili daha sonra da şüphelilerin kimliğini tespit etti. Zanlılar, adreslerine yapılan operasyonla yakalandı.
Emniyete getirilerek sorguya alınan şahıslar suçlamaları kabul etmedi. Zanlılardan Tuğba K., Şahin K. ve A.D. tutuklanırken, diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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