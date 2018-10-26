Haspel, Kaşıkçı'nın öldürülmesi ve Türkiye ziyareti hakkında Trump'ı bilgilendirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'yi ziyaret eden, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel tarafından Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda bilgilendirildiği belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yaptığı açıklamada, Haspel'in, Türkiye'den dönüşünde bu sabah Trump'a bulguları ve görüşmeleri hakkında brifing verdiğini söyledi.

CIA Direktörü Haspel, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından ABD Başkanı Trump'ın isteği üzerine salı günü Türkiye'ye gelmişti.

