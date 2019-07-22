Hassa'da 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kasım NARCI/HASSA,(Hatay),(DHA) - HATAY'ın Hassa ilçesinde, kamyonetin arka bölümüne zulalanmış halde 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Suriye'den kaçak yollarla sigara getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Müdürlüğü ekipleri, durdurulan kamyonette arama yaptı. Ekipler, aracın arka bölümünde bulunan zulada 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Aracın sürücüsü M.C. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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