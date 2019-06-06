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Hassa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 17:33 | Son Güncelleme

HATAY'ın Hassa ilçesinde, hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 9'u Suriyeli 13 kişi yaralandı.

Kasım NARCI/HASSA (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Hassa ilçesinde, hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 9'u Suriyeli 13 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra, Hassa'ya bağlı Demrek Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Hasan el Masan yönetimindeki 06 FF 3608 plakalı hafif ticari araç, Abdurrahman Doğan'ın kullandığı 31 ABN 074 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada araçlarda bulunan, 9'u Suriyeli 13 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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