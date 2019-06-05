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Hassa'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 22:03 | Son Güncelleme

HATAY'ın Hassa ilçesinde, 2 otomobilin dönel kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı.  Kaza, saat 16.00 sıralarında, Kırıkhan- Hassa yolundaki Buhara Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Hacı Kasım NARCI/HASSA (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Hassa ilçesinde, 2 otomobilin dönel kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Kırıkhan- Hassa yolundaki Buhara Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Mustafa Kaçar yönetimindeki 31 NCU 47 plakalı otomobil ile Ahmet Gülerdem'in kullandığı 31 ABR 200 plakalı otomobil, dönel kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü Ahmet Gülerdem ile aracındaki Firdevs, Büşra, Erdem, Betül ve Ayşe Gülerdem ile diğer sürücü Mustafa Koçar ve otomobilindeki Tolgahan ile Nilüfer Koçar ve Nilgün Özlem yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, Ayşe Gülerdem'in kalbi durdu. Uzun süre kalp masajı yapılarak, hayata döndürülen Ayşe Gülerdem ile 9 yaralı ambulanslarla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Ayşe Gülerdem, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedaviye alındığı belirtilirken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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