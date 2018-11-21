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"Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi" öğrencileri sertifikalarını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 23:23 | Son Güncelleme

Siyer Vakfı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nde eğitimlerini tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi

İSTANBUL (AA) - Siyer Vakfı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen törenin açılışında konuşan Akademi Koordinatörü Cemil Nazlı, katılımcılara teşekkür ederek, "Öğrencilerimizin kadim medeniyetimizden aldıkları ilhamla yapacakları çalışmalar, kültür ve sanat dünyamıza farklı eserler katma gerektiği noktasında bir sorumluluk olacaktır." diye konuştu.

Nazlı, Siyer Vakfı olarak bu sorumluluk anlayışı ile geleceğe katkı sunmayı amaçladıklarının altını çizerek, "Üretimin olduğu yerde, her zeminde usta-çırak ilişkisinin olmazsa olmaz bir gereklilik olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca bu programda ustalarla genç öğrencileri bir araya getirmiş olmanın heyecanını, mutluluğunu da yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin isminden yola çıkarak, akademinin ilkelerine de değinen Nazlı, şunları kaydetti:

"Hassan Bin Sabit, hayatın içerisinden bir şahsiyet. Asr-ı Saadet'in en gözde isimlerinden birisi. Hayatın içerisinden olduğu için bu isimden heyecanla, hareketle ve şevkle akademide biz, hayatın içerisinde sade ama estetik, iddialı ama mütevazi, içten ama sınırlarını oldukça koruyan, hayal dünyası çok geniş ama bir o kadar gerçekçi, gençlerin enerjili ve yenilikçi bakış açılarına güvenen ama büyüklerin ayak izlerini de her daim takip eden, edep, iffet ve hürmeti öne alan bir anlayışı ilke edindik."

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- "Sanatın tüm dalları cihat alanlarından biridir"

Programda sertifika takdim eden Siyer Vakfı Kurucu Başkanı Muhammed Emin Yıldırım da konuşmasında son birkaç asırdır Müslümanların kavramlar konusunda problemler yaşadığına dikkati çekti.

Yıldırım, bugün birçok kavramın içinin boşaltıldığını ve yanlış şekilde, farklı anlamlarda kullanıldığına değinerek, şöyle devam etti:

"Konuştuğumuz dilde 'millet' kavramını Kur'anın kullandığı gibi kullanmıyoruz. 'Şehadet', 'istikbal', 'kar' kavramlarını böyle kullanmıyoruz. 'Cihat' kavramını da tam anlamıyla kullanmıyoruz. Cihat deyince aklımıza hemen birkaç şey geliyor ama Kuran'ın nazarından meseleye baktığımız zaman cihat, İslam'la insan arasındaki engelleri kaldırmaktır. Cihat, İmam Matüridi'ye göre ise savaşa giden yolları kapatmaktır. Kim ne derse desin şu anda sinema da tiyatro da edebiyat da sanat da bu cihat alanlarından biridir ve ne yazık ki biz bu alanda yok denilecek kadar azız. Bu alanı bir cihat alanı olarak gördüğümüz gün, bu alanda daha farklı şeyler yapacağımıza inandığımız an inşallah dünyaya söyleyeceğimiz sözler olacak."

Kurulduğu 2016 yılından bu yana, sinema alanında eğitim, uygulama ve geliştirme hizmeti sunan Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi üçüncü dönem mezuniyet programına sinema dünyasından aralarında Mesut Uçakan, Seyid Çolak ve Suat Köçer'in bulunduğu birçok isim katıldı.

Programda Siyer Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya da akademinin eğitmenleri Abdulhamid Güler, Yektacan Özçift, İbrahim Demiray ve Yeşim Tonbaz'a plaket verdi.

Öğrencilere plaketlerini veren sinema yazarı, aynı zamanda Malatya Uluslararası Film Festivali Direktörü Suat Köçer ise sinemanın sadece bir kitle iletişim aracı olmadığını dile getirerek, "Aynı zamanda bir var olma alanı. Böyle bir alanda var olma çabası da kıymetli. Bu kıymeti getiren hem organizasyona ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlara da başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Törende ayrıca akademi öğrencilerinin hazırladığı kurmaca, deneysel ve belgesel türündeki 3 film katılımcıların beğenisine sunuldu.

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Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi Siyer Vakfı

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