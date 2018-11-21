"Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi" öğrencileri sertifikalarını aldı

İSTANBUL (AA) - Siyer Vakfı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen törenin açılışında konuşan Akademi Koordinatörü Cemil Nazlı, katılımcılara teşekkür ederek, "Öğrencilerimizin kadim medeniyetimizden aldıkları ilhamla yapacakları çalışmalar, kültür ve sanat dünyamıza farklı eserler katma gerektiği noktasında bir sorumluluk olacaktır." diye konuştu.

Nazlı, Siyer Vakfı olarak bu sorumluluk anlayışı ile geleceğe katkı sunmayı amaçladıklarının altını çizerek, "Üretimin olduğu yerde, her zeminde usta-çırak ilişkisinin olmazsa olmaz bir gereklilik olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca bu programda ustalarla genç öğrencileri bir araya getirmiş olmanın heyecanını, mutluluğunu da yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin isminden yola çıkarak, akademinin ilkelerine de değinen Nazlı, şunları kaydetti:

"Hassan Bin Sabit, hayatın içerisinden bir şahsiyet. Asr-ı Saadet'in en gözde isimlerinden birisi. Hayatın içerisinden olduğu için bu isimden heyecanla, hareketle ve şevkle akademide biz, hayatın içerisinde sade ama estetik, iddialı ama mütevazi, içten ama sınırlarını oldukça koruyan, hayal dünyası çok geniş ama bir o kadar gerçekçi, gençlerin enerjili ve yenilikçi bakış açılarına güvenen ama büyüklerin ayak izlerini de her daim takip eden, edep, iffet ve hürmeti öne alan bir anlayışı ilke edindik."