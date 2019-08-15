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Hassas alan olarak ilan edilen Çıldır Gölü çevresi çöplüğe döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 10:25 | Son Güncelleme

KARS'ın Arpaçay sınırında bulunan Çıldır Gölü'nün çevresi çöplüğe döndü.

Hassas alan olarak ilan edilen Çıldır Gölü çevresi çöplüğe döndü

Suat İNCEDERE/ARPAÇAY (Kars), (DHA)- KARS'ın Arpaçay sınırında bulunan Çıldır Gölü'nün çevresi çöplüğe döndü. Bölgede temizlik yapan ziyaretçiler, duruma tepki gösterdi.
Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Akçakale Yarımadası Doğal Sit Alanı ile Çıldır ve Lavaş gölleri, 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak tescil ve ilan edildi. Denizden yüksekliği 1965 metre olan ve 123 kilometrekare yüz ölçümüyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün çevresi, yaz aylarıyla birlikte adeta çöplüğe döndü.
Bayram tatilinde serinlemek ve piknik yapmak için bölgeye gelenler, çöp konteynerlerin tıka basa dolu olduğu göl kenarındaki çöp yığınlarına tepki gösterdi. Çöpleri kendi imkanlarıyla toplayarak temizlik yapan ziyaretçiler, görüntünün Çıldır Gölü'ne yakışmadığını bildirerek, yetkililerden bir an evvel bölgenin temizlemesini istedi.

FOTOĞRAFLI

Hassas alan olarak ilan edilen Çıldır Gölü çevresi çöplüğe döndüHassas alan olarak ilan edilen Çıldır Gölü çevresi çöplüğe döndüHassas alan olarak ilan edilen Çıldır Gölü çevresi çöplüğe döndüHassas alan olarak ilan edilen Çıldır Gölü çevresi çöplüğe döndü

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