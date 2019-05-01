HABER

Hassas burun Çayra'nın emekliliğe niyeti yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 11:26 | Son Güncelleme

Ortalama 10 yaşını dolduran narkotik köpeklerinin emniyetten kaydı düşürülürken Aydın Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunan 12 yaşındaki Çayra, enerjisiyle hala görevini sürdürüyor - Çok sayıda komutu algılayabilen Çayra, geçen yıl Didim ilçesinde 1,5 ton uyuşturucunun yakalandığı operasyonda görev aldı - Çayra'nın eğitmeni Abdullah Kurt: "12 yaşını dolduran Çayra görevini bırakmayı düşünmüyor. Hala ilk günkü azimle çalışmalarını sürdürüyor"

FERDİ UZUN - Aydın'da, birçok önemli uyuşturucu operasyonuna katılan 12 yaşındaki narkotik köpeği "Çayra", görev süresi dolmasına rağmen performansıyla göz dolduruyor.

Yurt dışından getirilen Belçika Malinois ırkı Çayra, 2007 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezinde temel eğitime tabi tutuldu. Yaklaşık bir yıl narkotik alanında branş eğitimi verilen Çayra, 2008'de Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.

Aynı sene eğitmeni ile Aydın İl Emniyet Müdürlüğü kadrosuna atanan "Çayra", yaklaşık 11 yıldır kentteki uyuşturucu operasyonlarına katılıyor.

Bu cinsteki narkotik köpeklerinin 10 yaşını doldurduktan sonra koku alma ve reflekslerinde düşüş gözlenirken Çayra, enerjisiyle hala görevinin başında.

Çok sayıda komutu algılayabilen, hassas burnuyla saklanan uyuşturucuyu kolayca bulabilen Çayra, geçen yıl Didim ilçesinde 1,5 ton uyuşturucunun yakalandığı operasyonda görev aldı.

Çayra, hassas burnu ve enerjisiyle kendisinden küçük köpeklere adeta taş çıkartıyor.

Çayra'nın eğitmeni Abdullah Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çayra'nın yaşı itibarıyla Türkiye'deki 3-4 narkotik köpeğinden biri olduğunu söyledi.

Çayra'nın enerjisiyle herkesi şaşırttığını vurgulayan Kurt, "Çayra, Türkiye'deki en yaşlı narkotik köpeklerden biri. Normalde bu tip köpekler 8-10 yaşına geldiğinde emekli oluyor, emniyet kaydından düşürülüyor ancak Çayra hala görevine devam ediyor. Ekiplerimizin 1-2 saatte yapacağı aramayı Çayra 10 dakikada tamamlıyor." diye konuştu.

Çayra ile iş dışında duygusal bağlarının da olduğunu belirten Kurt, onun başarılarının kendilerini de motive ettiğini belirtti.

Kurt, "12 yaşını dolduran Çayra görevini bırakmayı düşünmüyor. Hala ilk günkü azimle çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

- Çayra'nın yerine "Yıldırım"

Narkotik köpeği Çayra'nın yerine yetiştirilen Belçika Malinois ırkı Yıldırım'ın eğitmeni Hakan Bayram da 15 yıldır uzman eğitmen olarak çalıştığını ifade etti.

Köpekleri eğitirken çeşitli testlere tabi tuttuklarına dikkati çeken Bayram, "Yıldırım'ın Çayra'nın yerini alması için uzun bir süreç gerekiyor. Şu an Yıldırım da gayet iyi gidiyor fakat Çayra'nın emekli olmaya niyeti yok gibi. Bakalım Yıldırım Çayra'nın yerini alabilecek mi biz de merakla bekliyoruz." diye konuştu.

PARTNERÖzel anlarÖzel anlar
Gayrimüslimler için el yapımı özel tabutGayrimüslimler için el yapımı özel tabut
Çatıya yerleştirdiği mezarla üne kavuştu, muhtar seçildiÇatıya yerleştirdiği mezarla üne kavuştu, muhtar seçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çayra eğitim köpek narkotik

En Çok Okunan Haberler

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

Babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 Mayıs'ta da çalıştılar: Bizde bayram yok!

1 Mayıs'ta da çalıştılar: Bizde bayram yok!

Tanklar yerli füze Tanok ile vuracak

Dünya Türk füzesi Tanok'u konuşuyor!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge: Yaz tedbirleri başlıyor

81 ilde başlıyor! Yasaklandı

3 katlı mağaradan çıkardılar! PKK'nın oyunu böyle bozuldu

3 katlı mağaradan çıkardılar! PKK'nın oyunu böyle bozuldu

İşçi Bayramını kutlamaya giden işçiler kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İşçi Bayramını kutlamaya giden işçiler kaza yaptı!

Geçmişten günümüze 1 Mayıs afişleri

Geçmişten günümüze 1 Mayıs afişleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.