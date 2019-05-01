Hassas burun Çayra'nın emekliliğe niyeti yok

Çayra'nın eğitmeni Abdullah Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çayra'nın yaşı itibarıyla Türkiye'deki 3-4 narkotik köpeğinden biri olduğunu söyledi.

Bu cinsteki narkotik köpeklerinin 10 yaşını doldurduktan sonra koku alma ve reflekslerinde düşüş gözlenirken Çayra, enerjisiyle hala görevinin başında.

FERDİ UZUN - Aydın'da, birçok önemli uyuşturucu operasyonuna katılan 12 yaşındaki narkotik köpeği "Çayra", görev süresi dolmasına rağmen performansıyla göz dolduruyor.

Çayra'nın enerjisiyle herkesi şaşırttığını vurgulayan Kurt, "Çayra, Türkiye'deki en yaşlı narkotik köpeklerden biri. Normalde bu tip köpekler 8-10 yaşına geldiğinde emekli oluyor, emniyet kaydından düşürülüyor ancak Çayra hala görevine devam ediyor. Ekiplerimizin 1-2 saatte yapacağı aramayı Çayra 10 dakikada tamamlıyor." diye konuştu.

Çayra ile iş dışında duygusal bağlarının da olduğunu belirten Kurt, onun başarılarının kendilerini de motive ettiğini belirtti.

Kurt, "12 yaşını dolduran Çayra görevini bırakmayı düşünmüyor. Hala ilk günkü azimle çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

- Çayra'nın yerine "Yıldırım"

Narkotik köpeği Çayra'nın yerine yetiştirilen Belçika Malinois ırkı Yıldırım'ın eğitmeni Hakan Bayram da 15 yıldır uzman eğitmen olarak çalıştığını ifade etti.

Köpekleri eğitirken çeşitli testlere tabi tuttuklarına dikkati çeken Bayram, "Yıldırım'ın Çayra'nın yerini alması için uzun bir süreç gerekiyor. Şu an Yıldırım da gayet iyi gidiyor fakat Çayra'nın emekli olmaya niyeti yok gibi. Bakalım Yıldırım Çayra'nın yerini alabilecek mi biz de merakla bekliyoruz." diye konuştu.

