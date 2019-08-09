Hassas burun 'Kara', şark hizmeti için Van'da 

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışan ve birçok başarıya imza atan narkotik köpeği 'Kara', şark görevi için Van'a getirildi. Önemli geçiş güzergahlarından biri olan Van'da 3 yıl içinde yaklaşık 17 ton uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalamaların başrolünde ise dedektör köpekler var.

Uyuşturucu sevkiyatının en önemli geçiş noktalarından biri olan Van'da, yapılan operasyonlarda polis ekiplerinin en büyük yardımcıları dedektör köpekler oluyor. Güvenlik güçlerinin kentteki yoğun çalışması gece gündüz devam ederken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde yıllarca operasyonlara katılan ve hassas burnuyla birçok baskında başarıya imza atan narkotik köpeği 'Kara'da İstanbul'un ardından şark görevi için Van'a gönderildi. Belçika Malinois cinsi narkotik köpeği olan 9 yaşındaki Kara, 5 yıldır İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki operasyonlar sırasında 1 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirdi. Eğitmeniyle birlikte şark hizmetini yerine getirmek için göreve başlayan 'Kara', Van polisinin önemli yardımcılarından biri olacak.

3 YILDA 17 TON UYUŞTURUCU BULDULAR

Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Köpek Eğitim Merkezi'nde barınan ve eğitimleri de burada yapılan 10 dedektör köpek, 4 aylık sıkı eğitimin ardından uyuşturucu operasyonlarında görevlendiriliyor. Uyuşturucu ile mücadelede büyük rol oynayan köpekler, Van polisinin bir numaralı yardımcıları olurken, operasyonlarda 3 yıl içinde 15 ton 104 kilo eroin, 1 ton 222 kilo esrar, 224 kilo 350 gram Afyon sakızı ve 213 kilo metanfetamin ele geçirildi.