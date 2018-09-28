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Hassas burun "Zeta" suçlulara göz açtırmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 12:02 | Son Güncelleme

Adıyaman Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucu operasyonlarında görev yapan tek dedektör köpeği "Zeta", güvenlik güçlerinin en büyük destekçisi oluyor - Köpek eğitmeni İbrahim Zengin: - "Özellikle madde bağımlıları ve uyuşturucu satıcılarının kullandığı eski yapılara, inşaatlara operasyon düzenliyoruz. Buralar aynı zamanda Zeta'nın eğitim alanı, günde 2-3 saat eğitimden geçiyor" - "Zeta'nın Adıyaman'daki en büyük başarısı, uygulamada yakıt deposuna gizlenen 6 kilogram esrarı bulmasıydı. Bugüne kadar da yaklaşık 3 ton uyuşturucunun ele geçirilmesini sağladı"

KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki dedektör köpek "Zeta", operasyonlarda güvenlik güçlerine büyük destek sağlıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi'nde aldıkları eğitimin ardından duyarlı hale getirilerek "dedektör" olarak görevlendirilmeye hak kazanan köpekler, gönderildikleri kentlerde güvenlik güçleri ile terör, narkotik, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında aktif rol alıyor.

İdarecileri olan polis memurlarıyla operasyonlarda aktif rol alan "hassas burunlar", akla gelmeyecek yerlere gizlenen suç unsurlarını tespit ederek ele geçirilmesini sağlıyor. Polis memurlarıyla tayin olan ve emeklilik hakkı bulunan köpeklerin idarecileri ile kurdukları sıra dışı dostluk görenlerin dikkatini çekiyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ve Muğla'nın Marmaris ilçelerindeki görevinin ardından Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne gönderilen dedektör köpek Zeta, uyuşturucuyla mücadelede suçluların adeta korkulu rüyası haline geldi.

Kentteki farklı operasyonlarda görev alan Zeta, 50 kilogram uyuşturucunun ele geçirilmesinde önemli katkı sağladı.

Narkotik Şube Müdürlüğünde görevli köpek eğitmeni İbrahim Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yaşındaki labrador cinsi narkotik dedektör köpeği Zeta'nın uzun bir eğitim sürecinin ardından operasyonlarda yer aldığını söyledi.

- "3 ton uyuşturucunun ele geçirilmesini sağladı"

Zeta'nın daha önce Siverek ve Marmaris'te görev yaptığını belirten Zengin, şöyle konuştu:

"Özellikle madde bağımlıları ve uyuşturucu satıcılarının kullandığı eski yapılara, inşaatlara operasyon düzenliyoruz. Buralar aynı zamanda Zeta'nın eğitim alanı, günde 2-3 saat eğitimden geçiyor. Zeta'nın Adıyaman'daki en büyük başarısı, uygulamada yakıt deposuna gizlenen 6 kilogram esrarı bulmasıydı. Bugüne kadar da yaklaşık 3 ton uyuşturucunun ele geçirilmesini sağladı."

Zengin, Zeta'nın saklanan uyuşturucuyu hassas burnuyla hemen bulduğunu dile getirerek, köpeğin serbest arama denilen sistemle saklanan uyuşturucuyu bulup tepki verdiğini, maddeyi bulamadığı taktirde kendilerinin arama sistemiyle her yeri Zeta'ya gösterdiklerini anlattı.

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Adıyaman Dedektör köpek Zeta uyuşturucu zeta

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