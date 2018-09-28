KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki dedektör köpek "Zeta", operasyonlarda güvenlik güçlerine büyük destek sağlıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi'nde aldıkları eğitimin ardından duyarlı hale getirilerek "dedektör" olarak görevlendirilmeye hak kazanan köpekler, gönderildikleri kentlerde güvenlik güçleri ile terör, narkotik, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında aktif rol alıyor.

İdarecileri olan polis memurlarıyla operasyonlarda aktif rol alan "hassas burunlar", akla gelmeyecek yerlere gizlenen suç unsurlarını tespit ederek ele geçirilmesini sağlıyor. Polis memurlarıyla tayin olan ve emeklilik hakkı bulunan köpeklerin idarecileri ile kurdukları sıra dışı dostluk görenlerin dikkatini çekiyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ve Muğla'nın Marmaris ilçelerindeki görevinin ardından Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne gönderilen dedektör köpek Zeta, uyuşturucuyla mücadelede suçluların adeta korkulu rüyası haline geldi.

Kentteki farklı operasyonlarda görev alan Zeta, 50 kilogram uyuşturucunun ele geçirilmesinde önemli katkı sağladı.