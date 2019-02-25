HABER

'Hassas burunlar' sınava hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 08:43 | Son Güncelleme

AKUT eğitimcileri, İzmir'in Buca ilçesi Kırıklar Mahallesi'ndeki futbol sahasında oluşturdukları parkurlarda, arama kurtarma köpeklerini hem Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Organizasyonunca (IRO) düzenlenecek sınava hazırlıyor hem de hayvanların formda kalmasını sağlıyor.

AKUT eğitimcileri, Buca ilçesi Kırıklar Mahallesi'ndeki futbol sahasında oluşturdukları parkurlarda, arama kurtarma köpeklerini hem Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Organizasyonunca (IRO) düzenlenecek sınava hazırlıyor hem de hayvanların formda kalmasını sağlıyor.

'Hassas burunlar'ın sınav hazırlığı

AKUT K9 Köpekli Arama Biriminden Ersel Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 yıldır arama kurtarma köpekleriyle vakit geçirdiğini, bu durumun kendisi için yaşam tarzı olduğunu söyledi.
IRO tarafından 2 ve 3 Mart'ta İzmir'de düzenlenecek sınava hazırlandıklarını anlatan Yıldırım, "Sınava 6 farklı ilden 16 köpek, 14 takım katılacak. Sınava AKUT olarak 7 köpekle katılıyoruz. Ben de 2 köpeğimle katılacağım. Bu köpekler, hem sahiplerine itaat etmek hem de doğada kayıp olan kişileri aramak üzerine eğitiliyor." dedi.
Sınava hafta sonları hazırlandıklarını dile getiren Yıldırım, "Sınav iki aşamalı. İtaat bölümünde, yüksek sese dayanıklılık, merdivenden, kapalı tünelden geçmek, diğer köpeklerle uyum gibi değerlendirmeler var. Orman aramasında ise sınav, yaklaşık 40 dönüm arazide 3 kazazedeyi 30 dakikada bulma esasına dayanıyor." diye konuştu.
Bir köpeğin yetişmesinin en az 2,5 yıl aldığını bildiren Yıldırım, "Takım arkadaşlarımdan en yenisi 5 yıldır burada. Uzun bir süreç aslında." ifadelerini kullandı. (AA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
köpek sınav AKUT

En Çok Okunan Haberler

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Meral Akşener'den Erdoğan'a 3 uyarı! Çok sert sözler

Meral Akşener'den Erdoğan'a 3 uyarı! Çok sert sözler

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Hamile mi? Eşinden kafa karıştıran yorum

Hamile mi? Eşinden kafa karıştıran yorum

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana merkezli 12 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon

12 ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı kararı

Okulların tatil edilmesi İstanbul'da trafiği rahatlattı

Okulların tatil edilmesi İstanbul'da trafiği rahatlattı

570 bin lira dolandırdı, adliye çıkışı 'Genelkurmay Başkanı'na sorun' dedi

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Bakan Kurum, gençlerin davetini kırmadı

Bakan Kurum, gençlerin davetini kırmadı

Bayburt'ta çıkan yangın korkuttu

Bayburt'ta çıkan yangın korkuttu

Metruk binada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Metruk binada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.