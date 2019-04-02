"Hassas burunlar" zehir tacirlerine geçit vermiyor

Zehir tacirlerinin benzin, mazot deposu gibi bulunması zor zulalarını da tespit eden köpekler, narkotik ekiplerinin en büyük destekçisi oluyor.

Gümrük kapılarında da görev yapan köpekler, Türkiye'ye sokulmak istenen hap, esrar ve kenevir gibi çeşitli uyuşturucu maddeye anında tepki veriyor.

Yaklaşık 150'ye yakın komut algılayabilen, hassas burunlarıyla özellikle akla gelmeyen yerlere zulalanmış uyuşturucu maddeleri en hızlı şekilde bularak bağlı oldukları şubenin iş yükünü hafifleten köpekler, kentte ve sınır kapılarında uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oluyor.

Balıkesir'de görev yaparken komşusunun aracılığıyla "Dante" ile 2012 yılında tanıştığını aktaran Uzun, "2 aylıkken Dante'yi aldım ve görev köpeği olarak hazırladım. Günün yaklaşık 8 saati birlikteyiz. Daha önce Balıkesir, Diyarbakır'da birlikte görev aldık. Şimdi Hatay'dayız ve çok başarılı yakalamalarımız oldu. Diyarbakır'da 60 ton civarında, Hatay'da da 5 ton civarında uyuşturucuyu Dante ile birlikte yakaladık. En son Cilvegözü Sınır Kapısı'nda 1 ton uyuşturucu tespit ettik." diye konuştu.

"Dante" ile aralarındaki duygusal bağın da çok güçlü olduğunu belirten Uzun, iki oğlunun yanı sıra "Dante"nin üçüncü evladı olduğunu söyledi.

- Eğitimin temeli oyun

Cinsi Belçika çoban köpeği olan "Akrep"in eğitmeni Sadık Akyürek ise "Akrep" ile yavru iken tanıştıklarını ve 8 yıldır birlikte görev yaptıklarını anlattı.

Doğu görevinde de birlikte güzel işlere imza attıklarını belirten Akyürek, şöyle devam etti:

"2015 yılından bu yana da Hatay'da görev yapıyoruz. Akrep ve ekip arkadaşlarıyla birlikte sınır hattından uyuşturucu geçişlerine ve ticaretine izin vermeyeceğiz. Eğitimlerimiz çok önemli, gün içerisinde sırayla eğitime alıyoruz onları. İki aylıkken artık oyun oymana içgüdüsüyle, hırslanma, koklama, burnunu kullanma gibi eğitimlerden geçiriyoruz. Öncelikle bu köpeklere biz oyun oynama içgüdüsünü veriyoruz ki oyun oynamayı öğrendikten sonra 5-6 aydan sonra itaat eğitimleri var. Yanınıza gelmesi, oturması, beklemesi, 'ara' komutları öğretiyoruz."