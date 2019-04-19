"Hassas burunlar" zorlu eğitimin ardından göreve başlıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bünyesindeki arama köpekleri, keskin koku alma yetenekleri sayesinde heyelan, deprem ve sel gibi afetlerde başarıyla görev yapıyor.

Köpekler, özel olarak hazırlanan parkurda bir yıl süren zorlu eğitimlerden geçirilerek göreve hazır hale getiriliyor. Sonrasında her üç ayda köpeklerin eğitimi, eğitmenleri tarafından hızlılık ve atiklik gibi çeşitli parkurlarda tekrarlanıyor.

AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum bünyesinde arama kurtarmaya yönelik sertifikalı 32 köpek bulunduğunu söyledi. Bunlardan 6'sının Afyonkarahisar'da olduğunu belirten Buldan, "Kurtarma köpeklerinin ilk eğitimlerinin yanı sıra, devamlılık ve tekrar eğitimlerini burada oluşturduğumuz parkurlarda gerçekleştiriyoruz. Çeviklik, itaat ve enkazdan aramaya yönelik eğitimlerini tekrarlıyoruz." dedi.

Eğitimler kapsamında AFAD Afyonkarahisar olarak enkaz arama kurtarma köpeklerinin yanı sıra iz takip ve arazide arama köpekleri de yetiştirmeye başladıklarını anlatan Buldan, şöyle devam etti: