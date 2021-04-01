HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hassas burunlu köpeklerle didik didik aradılar

Hassas burunlu köpeklerle didik didik aradılar

01.04.2021 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" iller kategorisinde yer alan Amasya’da, jandarma ekipleri Taşova ilçesinde denetimlerini sürdürüyor.Amasya’da korona virüs vakasında artış dikkat çekerken, Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimleri sıklaştırdı.

1/

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" iller kategorisinde yer alan Amasya’da, jandarma ekipleri Taşova ilçesinde denetimlerini sürdürüyor.
Amasya’da korona virüs vakasında artış dikkat çekerken, Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimleri sıklaştırdı. Jandarma ekipleri araçlar ve kişiler üzerinde uygulama ve HES kodu sorgulaması gerçekleştirdi.
Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Amasya-Erzincan karayolu üzerinde adeta kuş uçurtmuyor. Belirlenen farklı noktalarda yürütülen çeşitli uygulamalarla, ilçeye girişte sıkı bir denetim sağlanmış oluyor.
Ayrıca Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki özel eğitimli köpekler, doğuştan var olan keskin koku alma yetenekleri ve aldıkları eğitim sayesinde suçlulara göz açtırmıyor. Uygulama esnasında durdurulan araçlarda hassas burunları sayesinde arama yapan köpekler jandarma ekiplerine destek oluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15'inde evlendirilecekti! Anneden korkunç tehdit: Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım15'inde evlendirilecekti! Anneden korkunç tehdit: Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım
Saniye saniye kameralara yansıdı! İstanbul'da nefes kesen operasyonSaniye saniye kameralara yansıdı! İstanbul'da nefes kesen operasyon
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Diğer Haberler

1 Nisan deprem mi oldu? | 1 Nisan Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Akdeniz ve Ege kıyılarında deprem

Saniye saniye kameralara yansıdı! İstanbul'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu

Saniye saniye kameralara yansıdı! İstanbul'da nefes kesen operasyon

Aşılamada yeni dönem başlıyor: BioNTech devrede! Vatandaş aşısını kendi seçecek

81 ilde yarın başlıyor! Vatandaş seçecek

Meteoroloji'den yağmur, kar ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (1 Nisan yurtta hava durumu)

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Adana'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil, ağacı devirip takla attı: 4 yaralı

Gece vakti feci kaza: 4 yaralı

İstanbul'da korku dolu anlar! 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İstanbul'da korku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.