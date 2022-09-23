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Hassas ciltli erkeklerin çok beğeneceği cildi tahriş etmeyen tıraş makineleri

22.09.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kusursuz, pürüzsüz, tahrişsiz bir tıraş deneyimine ne dersiniz? "Çok isterim" dediğinizi duyar gibiyiz. O hâlde bu yazımız tam da size göre. Sağlıklı ve pürüzsüz bir cildin kapılarını ardına kadar açan, her erkeğin evinde olması gereken, kullanıcılarından tam not almış, tahriş etmeyen tıraş makinelerini sizin için derledik.

Hassas ciltli erkeklerin çok beğeneceği cildi tahriş etmeyen tıraş makineleri

Saç ve sakal tıraşı, erkeklerin kişisel bakım rutinlerinin başında gelir. Eğer saç ve sakal tıraşı bir profesyonel tarafından yapılmıyorsa, kişinin cildine ve kullanımına en uygun tıraş makinesinin seçilmesi gerekir. Doğru tıraş makinesinin seçilmesi kıl dönmelerinin, küçük kesiklerin, ciltte oluşabilecek tahrişin önüne geçer. Doğru ürün tercih edilmezse ve doğru biçimde kullanılmazsa ciltte yangı, tahriş ve hatta kalıcı izler oluşabilir. Neyse ki birçok markanın tahrişi engelleme konusunda oldukça başarılı son teknoloji saç ve sakal tıraş makineleri var. Sizin için o ürünleri derledik. Gelin birlikte keşfedelim.

1. Philips AquaTouch Islak ve Kuru Özellikli Tıraş Makinesi S5070/59

Adsız tasarım - 2022-09-22T183856.609

Kullanıcı yorumları:

  • "Nişanlım asker. Sürekli tıraş olmaktan cildi tahriş olmuştu. Bu hediyeye bayıldı, severek kullanıyor. Philips kalitesi der susarım."

  • "Ürün harika, sinek kaydı tıraş yapıyor. Diğer başlıklar da çok kullanışlı. Sadece sakal tıraşında jiletten geçiş sıkıntılı, alışma süreci var. Ama sonuç iyi."
Ürünü İncele

2. Braun Series 9 Pro 9465cc Islak & Kuru Tıraş Makinesi + Clean&charge + Deri Seyahat Kılıfı

Adsız tasarım - 2022-09-22T184414.685

Kullanıcı yorumları:

  • "Harika bir tıraş makinası. Batıklar için de daha uzun müddet gözlem yapacak eşim, şimdilik memnun."

  • "Gayet güzel paketlenmişti. Kullanımı da çok kolay ve rahat. Nişanlım çok beğendi."
Ürünü İncele

3. Philips MG5716/15 - Erkek Bakım Seti 9'u 1 Arada Yüz Saç ve Vücut

Adsız tasarım - 2022-09-22T183454.645

Kullanıcı yorumları:

  • "İlk denemede herhangi bir çekme ya da tahriş yapmadı. Başlıklardan 1 numara ile sinek kaydı olarak tıraş oldum, bayağı başarılı. Şarj olarak ortalama haftada bir tıraşla bir ay götürüyor beni."

  • "İyi ki almışım dediğim ürünlerden. Şarjı uzun süre dayanıyor. Kesimi çok başarılı."
Ürünü İncele

4. Powertec Şarjlı Yedek Bataryalı Profesyonel Saç-sakal Traş Makinesi Tr-3200

Adsız tasarım - 2022-09-22T184634.598

  • "Ürünü babam için hediye aldım ve çok araştırdık. Gerçekten başarılı bir ürün. Başlıkları çok fazla bu nedenle istediğiniz boyutlandırmayı yapabiliyorsunuz saçlarınızda. Ayrıca ürün saç sakal ense her bölgede kullanıma uygun. Artık hiç berbere gitmiyor."

  • "Umduğumdan çok daha güzel bir ürün çıktı. Fiyatına göre performans bakımında oldukça yüksek."
Ürünü İncele

5. Braun 9 Serisi 9330s Islak ve Kuru Sakal Yoğunluğu Okuma Ozellikli, Şarj Edilebilir, Kablosuz Traş/Traş Makinesi

Adsız tasarım - 2022-09-22T191354.692

Ürünü İncele

6. Philips OneBlade Şekillendirici Tıraş Makinesi - QP2520/20

Adsız tasarım - 2022-09-22T184128.598

Kullanıcı yorumları:

  • "Sakalları çok rahat ve hızlıca kesiyor. Çok kullanışlı. Gayet makul. Hızlı ve uğraşmadan tıraş isteyenler için çok faydalı. Su ile yıkanabilir başlıklı."

  • "Süper ötesi. Düşünmeden alın bence. Jilet gibi sıfır alıyor."
Ürünü İncele

7. Braun Series 9 Pro 9417 Islak & Kuru Şarjlı Tıraş Makinesi Şarj Standı Seyahat Çantası 81747588

Adsız tasarım - 2022-09-22T191518.847

Kullanıcı yorumları:

  • "Sakal için hakikaten sinek kaydı denecek bir ürün. Daha iyisini görmedim şimdiye kadar, fakat arkasındaki kısalma başlığı için aynı şey söylenemez."

  • "Tek şarj ile bir ay kullandım. Üstelik hafta içi her gün kullandım. Bayağı iyi."
Ürünü İncele

8. AGUILAS Ag-3171 Saç & Sakal Şekillendirici Tıraş Makinesi Erkek Bakım Seti 5 In 1 Ultimate

Adsız tasarım - 2022-09-22T184845.522

Kullanıcı yorumları:

  • "Ben devlet memuruyum. Günlük tıraş olduğumdan yıllardır marka tıraş makinelerini kullandım ama böylesini hiç görmedim. O kadar güzel ki kendisi de fiyatı da."

  • "Bir tane babama bir tane de kendime aldım. Çok iyi, çok sağlam."
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9. Philips MG3710/15 Multigroom 3000 Series 6 in 1 Erkek Bakım Kiti

Adsız tasarım - 2022-09-22T190837.773

Kullanıcı yorumları:

  • "Philips kalitesi tartışmaya gerek yok. İndirim günlerinde aldım gönül rahatlığıyla kullanıyorum. Şarjı çok iyi gidiyor, tavsiye ederim."

  • "Çok beğendik, eşim için aldım. Saçı çok kısa zaten ama saç tıraşı da çok kolay oluyor tavsiye ederim."
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10. Yopigo Super 128 Cut-x Saç Traş Makinesi Şarjlı Sakal Ense Lazer Epilasyon Öncesi Tıraş Makinası YPA7420C

Adsız tasarım - 2022-09-22T191111.590

Kullanıcı yorumları:

  • "Güzel cihaz. İki yıl kullandım, tavsiye ederim. Yine sipariş verdim kardeşim için."

  • "Motoru yeterince güçlü sakal ve ense için çok ideal. Ben saç için aldım, benim saçım ince işimi görüyor. Pek çok kişinin de saçını rahatlıkla keser tahmin ediyorum. Tarak ölçülerinde yeterli. Parasına göre çok iyi ürün bence."
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