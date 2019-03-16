"Hassasiyetimiz, ülkede istikrarın daim olmasıdır"

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısına ilişkin, "İslam İşbirliği Teşkilatını derhal dünyanın tamamındaki İslam ülkelerinde yas ilan ederek, çok büyük bir tepki vererek, bunun bir daha yaşanmaması anlamında akli dengesini yitirmiş, gözünü hırs bürümüş ideolojik hezeyanlarını insanlığı katlederek, insanları şehit ederek, mazlum ve mağdur olan insanları hayatlarından ederek ortaya koyduğu bu cinayete karşı en anlamlı tepkiyi vermeye davet ediyorum." dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda konuşan Yalçın, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısı ile ilgili dünya liderlerini, Fransa saldırısındaki gibi çağrıda bulunmaya davet etti.

Bugün dünyanın barışa ve huzura, insanların birbiriyle kaynaşmaya ve konuşmaya ihtiyacı olduğunu belirten Yalçın, "Yeni Zelanda’da akli dengesini yitirmiş, hırsı gözü ve aklını karartmış bir cani, dünyayı ateşe sürüklemek, insanların umudunu söndürmek için cuma vaktinde bir camiye saldırıda bulunarak onlarca insanı şehit etmesinin acısını paylaşıyor, o caniyi lanetliyoruz." dedi.