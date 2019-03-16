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"Hassasiyetimiz, ülkede istikrarın daim olmasıdır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2019 02:37 | Son Güncelleme

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: - "İslam İşbirliği Teşkilatını, derhal dünyanın tamamındaki İslam ülkelerinde yas ilan ederek, çok büyük bir tepki vererek, bunun bir daha yaşanmaması anlamında akli dengesini yitirmiş, gözünü hırs bürümüş ideolojik hezeyanlarını insanlığı katlederek, insanları şehit ederek, mazlum ve mağdur olan insanları hayatlarından ederek ortaya koyduğu bu cinayete karşı en anlamlı tepkiyi vermeye davet ediyorum" - "Yönetsel istikrar olmadan ülkede yarına ilişkin tereddütler, kaygılar çoğalır, coğrafyada istikrar olmaz. Hassasiyetimiz ülkede istikrarın daim olmasıdır. Hassasiyetimiz yönetsel istikrarın ekonomik istikrarı beraberinde getirmesi, ülkenin orta gelir tuzağından çıkması"

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısına ilişkin, "İslam İşbirliği Teşkilatını derhal dünyanın tamamındaki İslam ülkelerinde yas ilan ederek, çok büyük bir tepki vererek, bunun bir daha yaşanmaması anlamında akli dengesini yitirmiş, gözünü hırs bürümüş ideolojik hezeyanlarını insanlığı katlederek, insanları şehit ederek, mazlum ve mağdur olan insanları hayatlarından ederek ortaya koyduğu bu cinayete karşı en anlamlı tepkiyi vermeye davet ediyorum." dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda konuşan Yalçın, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısı ile ilgili dünya liderlerini, Fransa saldırısındaki gibi çağrıda bulunmaya davet etti.

Bugün dünyanın barışa ve huzura, insanların birbiriyle kaynaşmaya ve konuşmaya ihtiyacı olduğunu belirten Yalçın, "Yeni Zelanda’da akli dengesini yitirmiş, hırsı gözü ve aklını karartmış bir cani, dünyayı ateşe sürüklemek, insanların umudunu söndürmek için cuma vaktinde bir camiye saldırıda bulunarak onlarca insanı şehit etmesinin acısını paylaşıyor, o caniyi lanetliyoruz." dedi.

Yalçın, bütün dünya liderlerinin böyle bir durumda Fransa’da yaşanan terör saldırısında bir araya geldiği gibi bu cinayette de bir araya gelmesinin, dünyaya huzur ve barış konusunda çağrıda bulunmasının, son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"İslam İşbirliği Teşkilatını derhal dünyanın tamamındaki İslam ülkelerinde yas ilan ederek, çok büyük bir tepki vererek, bunun bir daha yaşanmaması anlamında, akli dengesini yitirmiş, gözünü hırs bürümüş ideolojik hezeyanlarını insanlığı katlederek, insanları şehit ederek, mazlum ve mağdur olan insanları hayatlarından ederek ortaya koyduğu bu cinayete karşı en anlamlı tepkiyi vermeye davet ediyorum.”

Memur-Sen ailesinin ülkeye hassasiyet taşıyan bir emek hareketi olduğunu vurgulayan Yalçın, hassasiyetlerinin ülkede istikrarın yakalanması olduğunu ifade etti.

Yönetsel istikrar olmadan ekonomik istikrarın olmayacağını vurgulayan Yalçın, "Hassasiyetimiz, ülkede istikrarın daim olmasıdır. Hassasiyetimiz, yönetsel istikrarın ekonomik istikrarı beraberinde getirmesi, ülkenin orta gelir tuzağından çıkması." diye konuştu.

Yalçın, Memur-Sen ailesi olarak millet iradesinin yanında durduklarını, aymazların ise her zaman karşısında bulunduklarını ifade etti.

Ülkede yeni bir süreç yaşandığını anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Bizim açımızdan aynı zamanda işvereni seçme süreci. Bizi ilgilendiren bir süreç içindeyiz. Ben diyorum ki, iştahını kabartanların iştahı yerine geldiğinde 31 Mart’ta istedikleri fotoğraf ortaya çıktığında bugün hırsını içinde gizlemeyen (Binyamin) Netanyahu sizce nasıl bir pozisyon alır? Sizce Türkiye’ye ilişkin tuzaklar kuran ve 15 Temmuz hain işgal girişiminin arkasında olan 13 adamı ile adalarda piknik yapmaya gelmeyen ama tuzak kurma konusunda mahareti olan Ortadoğu uzmanları ile ABD sizce nasıl bir pozisyon alır? Ya da Almanya ya da Hollanda, Türk çocuklarına köpeklerini ısırtanlar. Onun için biz meseleyi kısır noktadan gören bir teşkilat olamayız. Meseleyi hakikatli noktadan görmek zorundayız. Biz bu ülke için hassasiyeti olan örgütlü bir kitleyiz."

Programa, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Memur-Sen Şube Başkanı Önder Uçak, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ve Memur-Sen üyeleri katıldı.

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Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Muğla

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