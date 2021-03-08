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  4. Hasselblad eli değmiş OnePlus 9 ailesinin tanıtım tarihi açıklandı!

Hasselblad eli değmiş OnePlus 9 ailesinin tanıtım tarihi açıklandı!

08.03.2021 14:23 | Son Güncelleme:
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Hasselblad eli değmiş OnePlus 9 ailesinin tanıtım tarihi açıklandı!

OnePlus 9 ailesinin tanıtım tarihi sonunda belli oldu. OnePlus, tanıtım tarihine ek olarak OnePlus 9E, OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro'dan oluşması beklenen OnePlus 9 ailesi için Hasselbrad ile iş birliği yaptığını da açıkladı.

OnePlus 9 ailesi hakkında geçtiğimiz haftalar boyunca birçok sızıntı geldi. Sızıntılar, OnePlus'ın OnePlus 9E, OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro adında üç farklı akıllı telefonun çok yakında görücüye çıkacağını gösteriyordu. Sızıntıların ardından firma, resmi bir duyuru yaptı ve 8 Mart'ı işaret etti. Nitekim takvimler 8 Mart'ı gösterdiğinde OnePlus, OnePlus 9 ailesinin tanıtılacağı tarihi duyurdu.

İŞTE ONEPLUS 9 AİLESİNİN TANITIM TARİHİ

OnePlus'ın açıklamasına göre, OnePlus 9 ailesi 23 Mart günü tanıtılacak. Twitter hesabından söz konusu açıkladığı tweette ''Her şey basit bir düşünceyle başlar'' ifadesini kullanan OnePlus'ın 23 Mart'ta OnePlus 9E, OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro adında üç farklı akıllı telefon tanıtması bekleniyor. Fakat OnePlus bizlere sürpriz de yapabilir.

OnePlus 9

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HASSELBRAD İLE İŞ BİRLİĞİ

Öte yandan sızıntılarda adı geçen Hasselbrad iş birliği de gerçeğe dönüştü. OnePlus, yaptığı açıklama ile OnePlus 9 serisinin İsveç merkezli kamera teknolojileri üreticisi Hasselbrad iş birliği ile geliştirildiğini doğruladı.

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