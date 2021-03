Hasselblad eli değmiş OnePlus 9 ailesinin tanıtım tarihi açıklandı!

OnePlus 9 ailesi hakkında geçtiğimiz haftalar boyunca birçok sızıntı geldi. Sızıntılar, OnePlus'ın OnePlus 9E, OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro adında üç farklı akıllı telefonun çok yakında görücüye çıkacağını gösteriyordu. Sızıntıların ardından firma, resmi bir duyuru yaptı ve 8 Mart'ı işaret etti. Nitekim takvimler 8 Mart'ı gösterdiğinde OnePlus, OnePlus 9 ailesinin tanıtılacağı tarihi duyurdu.

OnePlus'ın açıklamasına göre, OnePlus 9 ailesi 23 Mart günü tanıtılacak. Twitter hesabından söz konusu açıkladığı tweette ''Her şey basit bir düşünceyle başlar'' ifadesini kullanan OnePlus'ın 23 Mart'ta OnePlus 9E, OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro adında üç farklı akıllı telefon tanıtması bekleniyor. Fakat OnePlus bizlere sürpriz de yapabilir.

It all begins with a simple thought. Discover the #OnePlus9Series, co-developed with @Hasselblad, on March 23.