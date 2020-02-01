HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hasta almaya giden ambulans kara saplandı

Hasta almaya giden ambulans kara saplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 17:34 | Son Güncelleme

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, hasta almaya giderken kara saplanan ambulans karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

GERCÜŞ (Batman), (DHA)- BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, hasta almaya giderken kara saplanan ambulans karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.
Gercüş ilçesine bağlı Yayladüzü Köyü'nde rahatsızlanan Ömer Basel'in yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine Gercüş Devlet Hastanesi'nden Yayladüzü köyüne yola çıkan ambulans, kara saplandı. Sağlık görevlilerinin haber vermesi üzerine bölgeye İlçe Özel İdaresince karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesiyle yolu açıp, ambulansı kurtardı.
Ambulans köye gidip, Ömer Basel'i Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Basel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
PARTNERAilesi uyardı: Biraz yavaşla!Ailesi uyardı: Biraz yavaşla!
İSMEK'teki taciz iddiaları için harekete geçildi!İSMEK'teki taciz iddiaları için harekete geçildi!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı

Çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

Burhan Ersoy Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne atandı

Burhan Ersoy Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne atandı

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Bakan Koca'dan, Çin'den tahliye edilen yolcular hakkında açıklama

Bakan Koca'dan, Çin'den tahliye edilen yolcular hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Hastane tuvaletinde ölü bebek bulundu! Kan donduran detaylar

Hastane tuvaletinde ölü bebek bulundu! Kan donduran detaylar

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İSMEK'teki taciz iddiaları için harekete geçildi! Bakan Selçuk duyurdu

İSMEK'teki taciz iddiaları için harekete geçildi!

Son dakika: Doğa Koleji'nden yeni açıklama!

Doğa Koleji'nden yeni açıklama!

Son dakika Arap Birliği, ABD Başkanı Trump'ın Ortadoğu planını reddetti

Arap Birliği, Trump'ın Ortadoğu planını reddetti

İstanbul'da toplu ulaşımda dikkat çeken görüntüler! Maskeyle dolaşıyorlar

İstanbul'da'da dikkat çeken görüntüler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hamas Lideri Heniyye'yi kabulü başladı

Beştepe'teki kritik görüşme başladı!

Çin İstanbul Başkonsolosluğu’ndan koronavirüsü açıklaması

Çin İstanbul Başkonsolosluğu’ndan koronavirüsü açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.